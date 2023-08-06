Atacan 1,5 senelik süre içerisinde yaklaşık 5 farklı telefon kullanmış. En son kullandığı HONOR Magic5 Pro’yu yurt dışı olarak aldığı ve 20.000 TL’lik IMEI kaydını ödemek istemediği için Samsung’ta katlanabilir tarafına Galaxy Z Fold4 modeline geçiş yapmış.

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Bu videoda da Atacan Samsung Galaxy Z Fold4 modeliyle geçirdiği üç haftalık süreçte yaşadıklarını, katlanabilir ekranlı bir telefonun kullanım kolaylıklarını ve zorluklarını anlatırken, ekranı, işlemcisi, bataryası ve kamerası hakkındaki görüşlerini de aktarıyor.

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