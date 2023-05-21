Döviz kurunun devamlı olarak yükselişte olduğu bu zamanlarda başımıza gelebilecek en kötü senaryolardan birisi akıllı telefonumuzun bozulması olabilir. Çünkü her gün kullandığımız bu cihazlara artık neredeyse bağımlı hale geldik. Taksi çağırmaktan tutun kilometrelerce ötedeki akrabanızla mesajlaşmak için kullanabileceğimiz bir cihaza neden bağımlı olmayalım ki? Ancak ekonominin durumu belli, akıllı telefonunu değiştirmek isteyenler artık mecburen giriş seviyesi akıllı telefonlara yöneliyorlar. Burada bizi Xiaomi, Oppo, Realme gibi Çinli markalar karşılıyor. Ancak bu segmentte birçoğumuzun artık adını unuttuğu Nokia da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Nokia, Nokia C32 isimli yeni giriş segment akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Nokia C32 aslında MWC 2023’te tanıtılmıştı. Bundan mütevellit akıllı telefonun teknik özelliklerine hakimiz.

Akıllı telefon 720×1600 piksel (HD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç büyüklüğünde olan bu ekranda LCD bir panel kullanılıyor.

Kaputun altında ise Nokia C32, UniSoC SC9863A yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. UniSoC SC9863A yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak Nokia C32 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizler 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Nokia giriş segmentteki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Oppo, Vivo, Xiaomi gibi markalar buna nasıl cevap verecek?