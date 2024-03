Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki varlığını genişletmeye kararlı görünüyor. Son haberlere göre, şirketin üçüncü bir katlanabilir telefon çıkaracağına dair spekülasyonlar giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılar, Samsung’un daha önce söylentilerle gündeme gelen daha uygun fiyatlı bir seçenek yerine üst düzey bir “Ultra” Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışabileceğini öne sürmüştü. Ancak, yeni bir rapor, Samsung’un aslında daha uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Koreli haber kaynağı ETNews’in raporuna göre, Samsung’un pahalı Ultra versiyonu yerine daha ekonomik bir seçenek olan Galaxy Z Fold’u piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor. İddialara göre, bu bütçe dostu model Z Fold 6 FE olarak adlandırılabilir. “FE” terimi genellikle Samsung’un ürün portföyündeki “Fan Edition” anlamına gelir. Bu tür cihazlar, genellikle bazı özelliklerde kısıtlamalar yaparak daha düşük bir fiyat noktasında amiral gemisi deneyimleri sunarlar.

Ancak, ETNews’in raporu, Galaxy Z Fold FE’nin S-Pen kalemi desteğine sahip olmayabileceğini belirtiyor. Bu durum, geçtiğimiz ay gündeme gelen Ultra Fold 6 modelinin kalem desteğine sahip olduğu, normal Fold 6’nın ise bu özelliğe sahip olmadığı söylentileriyle uyumlu.

Breaking News: As I mentioned, Samsung is reported to be developing the Galaxy Z Fold 6 FE.

According to reports from Etnews, Samsung is preparing the first ‘budget model’ in the history of the Galaxy Z Fold. Currently, Samsung is developing a total of two models for the Galaxy…

— Revegnus (@Tech_Reve) March 14, 2024