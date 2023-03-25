Apple‘ın yeni AirPods ve AirPods kılıflarını tanıtacağını göstermesinin ardından analist Ming-Chi Kuo, bunların muhtemelen AirPods Pro 2’nin yeni USB-C versiyonu olacağını söyledi.

Kuo, AirPods Pro 2’nin revize edilmiş versiyonunun ikinci ve üçüncü çeyrekte toplu sevkiyatını beklediğini açıkladı. Ayrıca , Apple’ın AirPods 2 veya AirPods 3’ün revize edilmiş bir USB-C versiyonunu piyasaya sürmeyi planlamadığını belirtti.

Apple bu değişikliği, bu elektronik cihazların aynı kablo standardını kullanması gerektiğini söyleyen yeni bir Avrupa Birliği kuralına uymak için yapıyor. Şirket geçen yıl AirPods Pro 2’yi USB-C ile piyasaya sürebilecekken, bunun yerine ürünü Lightning portuyla göndermeye karar verdi.

Bununla birlikte Apple’ın iPhone 15 serisini de USB-C portu ile duyurması bekleniyor. Tüm Mac’ler zaten bir USB-C bağlantı noktası kullanıyor ve çoğu iPad modeli de öyle. Aynı durum USB-C’den MagSafe kablosuna sahip Apple Watch için de geçerli.

Apple’ın bir AirPods modelinin revize edilmiş bir versiyonunu ilk kez piyasaya sürmediğini de belirtmek gerekiyor. Apple, birinci nesil AirPods Pro için MagSafe kılıfını piyasaya sürmüştü ve şimdi de Lightning bağlantı noktasını USB-C’ye dönüştürerek benzer bir şey yapıyor.

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Kuo’nun son analizi, söylentilere konu olan AirPods Lite’ın iOS 16.4 kodlarında ima edilen AirPods Lite değil, USB-C AirPods Pro olduğu anlamına geliyor. Giriş AirPods modellerine USB-C getirmeyi planlamayan Apple, gelecekte bu ürünün yeni bir iterasyonuyla bu bağlantı noktasını eklemeyi planlıyor olabilir.

Şimdiye kadarki söylentiler Apple’ın AirPods 4 ve AirPods Max 2’yi en erken 2024’ün sonunda piyasaya sürebileceğini söylüyor.