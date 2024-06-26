Google’ın yeni projelerinden biri, ünlüleri ve YouTube fenomenlerini temel alarak geliştirdiği yapay zeka sohbet botu. Bu yenilikçi girişim, şirketin Gemini büyük dil modelleri ailesi tarafından destekleniyor ve Google, bu botları tanıtmak için çeşitli ünlü ve influencerlarla ortaklık kurmaya çalışıyor. Ünlülerin yapay zeka sohbet botu geliyor, artık yapay zeka sizinle ünlüymüş gibi konuşabilecek.

Google Yapay Zeka Sohbet Botu Ünlülerle Hayat Buluyor!

Ünlülerin yapay zeka sohbet botu olarak hayat bulması fikri, daha önce Character.ai ve Meta gibi şirketler tarafından piyasaya sürülen ürünlere benzer olsa da, Google’ın stratejisi oldukça dikkat çekici. Örneğin, Character.ai platformu, kullanıcıların kendi sohbet botlarını oluşturabilmelerine olanak tanıyor. Google da benzer şekilde, kullanıcıların kişiliklerini ve görünümlerini tanımlayarak kendi botlarını yaratmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google’ın hangi ünlülerle ortaklık kuracağı henüz kesinleşmemiş durumda. Örneğin, Meta’nın sohbet robotları arasında TikTok yıldızı Charli D’Amelio, YouTube fenomeni Mr. Beast, rapçi Snoop Dogg, sporcu Tom Brady ve ünlü isim Paris Hilton gibi kişiler yer alıyor. Character.ai’nin ise politikacılar, filozoflar ve hatta konuşan bir peynir gibi kurgusal karakterleri bulunuyor.

Google’ın projesi, uzun süredir şirketin Google Doodles ekibinde çalışan Ryan Germick ve on kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Ancak, bu botlar henüz sadece deney seviyesinde ve geniş çapta kullanılmak yerine sadece Google Labs platformunda görünebiliyorlar.

Google’ın bu projeyi neden başlattığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Meta’nın ünlülere dayalı yapay zeka sohbet botu, şirketin diğer ürünlerine yerleştirildiğinde bile beklenen başarıyı elde edemedi. Örneğin, Meta’nın Snoop Dogg temalı botunun Instagram’da sadece 15.000 takipçisi varken, gerçek Snoop Dogg’un 87,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Google’ın bu yenilikçi adımı, yapay zeka sohbet botları dünyasında nasıl bir etki yaratacak, hep birlikte göreceğiz. Bakalım Google ülkemizdeki sosyal medya fenomenleri ile anlaşacak mı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi ünlüyle sohbet etmek isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!