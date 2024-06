GTA 6 haritası nasıl olacak sorusu, yıllardır GTA 6’nın çıkışını bekleyenlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Rockstar Games‘in yeni ölümsüz oyunu GTA 6 haritası hakkında yeni detaylar gelmesiyle beraber GTA 6 haritası nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Eğer Bahamalar’a gitmediyseniz, GTA 6 sizi buraya götürecek!

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6’nın 2025’te piyasaya sürüleceğini duyurduktan sonra, hayranlar oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. Şu ana kadar yalnızca bir tanıtım fragmanı yayınlayan Rockstar, oyunla ilgili pek çok detayı gizli tutuyor. Ancak, internete sızan bilgiler ve içeriden gelen söylentiler, oyunun haritası hakkında bazı ipuçları veriyor.

Peki GTA 6 haritası nasıl olacak? GTA 6 haritası hakkında en dikkat çekici detaylardan biri, üç yeni adanın varlığı. Bu adaların Küba, Bahamalar ve henüz ismi açıklanmayan üçüncü bir adadan esinlenerek tasarlandığı belirtiliyor.

Bu adalar, Leonida Eyaleti’nin geniş haritasına ek olarak oyunculara keşif için yeni alanlar sunacak. Geçmişte sızan bilgiler, haritanın GTA 5 haritasının iki katı büyüklüğünde olduğunu iddia ediyordu. Ancak, son söylentiler haritanın %30 ila %50 daha büyük olacağını, ancak çok daha ayrıntılı ve gerçeğe yakın olacağını öne sürüyor.

Peki GTA 6 nerede geçiyor, oyun hangi şehirde geçecek? Leonida Eyaleti’nin bir parçası olacak olan bu yeni haritada, Miami’yi andıran bir şehir ve Fort Knox’tan esinlenen bir Fort City bulunacak. Oyuncular, Leonida Gölü çevresinde bisiklet yolları keşfedebilecekler.

GTA 6 is rumored to feature up to 3 islands inspired by Cuba, Bahamas and a potential third unknown island in addition to the main map of Leonida. pic.twitter.com/40k8gHWPrF

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 24, 2024