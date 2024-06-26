GTA 6 haritası nasıl olacak sorusu, yıllardır GTA 6’nın çıkışını bekleyenlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Rockstar Games‘in yeni ölümsüz oyunu GTA 6 haritası hakkında yeni detaylar gelmesiyle beraber GTA 6 haritası nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Eğer Bahamalar’a gitmediyseniz, GTA 6 sizi buraya götürecek!

GTA 6 Haritası Nasıl Olacak? GTA 6 Nerede Geçiyor? GTA 6 Hangi Şehirde? İşte Merak Edilenler

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6’nın 2025’te piyasaya sürüleceğini duyurduktan sonra, hayranlar oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. Şu ana kadar yalnızca bir tanıtım fragmanı yayınlayan Rockstar, oyunla ilgili pek çok detayı gizli tutuyor. Ancak, internete sızan bilgiler ve içeriden gelen söylentiler, oyunun haritası hakkında bazı ipuçları veriyor.

Peki GTA 6 haritası nasıl olacak? GTA 6 haritası hakkında en dikkat çekici detaylardan biri, üç yeni adanın varlığı. Bu adaların Küba, Bahamalar ve henüz ismi açıklanmayan üçüncü bir adadan esinlenerek tasarlandığı belirtiliyor.

Bu adalar, Leonida Eyaleti’nin geniş haritasına ek olarak oyunculara keşif için yeni alanlar sunacak. Geçmişte sızan bilgiler, haritanın GTA 5 haritasının iki katı büyüklüğünde olduğunu iddia ediyordu. Ancak, son söylentiler haritanın %30 ila %50 daha büyük olacağını, ancak çok daha ayrıntılı ve gerçeğe yakın olacağını öne sürüyor.

Peki GTA 6 nerede geçiyor, oyun hangi şehirde geçecek? Leonida Eyaleti’nin bir parçası olacak olan bu yeni haritada, Miami’yi andıran bir şehir ve Fort Knox’tan esinlenen bir Fort City bulunacak. Oyuncular, Leonida Gölü çevresinde bisiklet yolları keşfedebilecekler.

GTA 6 is rumored to feature up to 3 islands inspired by Cuba, Bahamas and a potential third unknown island in addition to the main map of Leonida. pic.twitter.com/40k8gHWPrF — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 24, 2024

GTA 6 haritası nasıl olacak diye merak edenlerin aklındaki bir başka şey de binaların etkileşim düzeyi. Oyunun haritasında %60 oranında girilebilir binalar olacak, bu da en az 2000 binanın keşfedilebilir olduğu anlamına geliyor. Yapay zeka destekli NPC’ler, oyuncular izinsiz girdiğinde polisi arayabilecek, bu da oyuna daha fazla gerçekçilik katacak.

GTA 6’da otel ve motel kiralamak mümkün olacak, örtü sistemi ise tamamen elden geçirilerek daha gerçekçi bir hale getirildi. Ancak, elektrikli testere gibi bazı silahlar oyunda yer almayacak.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? Hangi Platformlara Gelecek?

GTA 6, 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Konsol sürümünden sonra oyunun PC versiyonunun da geleceği tahmin ediliyor. Oyunda Jason ve Lucia adında iki oynanabilir karakter olacak. Lucia’nın varlığı, GTA serisinde ilk kez oynanabilir bir kadın karakter sunacak olmasıyla dikkat çekiyor.

GTA 6 harita sızıntıları ve söylentiler şu an için kafa karıştırıcı olabilir, ancak oyunun GTA 5’e kıyasla birçok yenilik ve geliştirme sunacağı açık. Rockstar Games’ten gelecek resmi duyurulara kadar, bu sızıntıları dikkatle takip etmekte fayda var.

Hayranlar, Rockstar’ın her zaman olduğu gibi oyunun detaylarını dikkatlice koruduğunu ve zaman içinde daha fazla bilgi sunacağını unutmamalılar. Gelecekte resmi kaynaklardan daha fazla bilgi alacağımızı umuyoruz.

İlginizi Çekebilir: EA Sports FC 24 ücretsiz oldu! Koşun!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 haritası ne kadar olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!