Telefon gibi teknolojik cihazlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, güvenlik riskleri de her geçen gün artıyor. İngiltere’de alınan son kararla birlikte, bazı telefon ve dizüstü bilgisayar modelleri ciddi bir yangın ve patlama riski nedeniyle acilen geri çağrılıyor. Peki, toplatılıcak olan cihazlar hangileri?

Patlama Riski Taşıyan Telefonlar Geri Çağrılıyor!

OPSS (Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi), Dorland ürünlerinin patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabileceği iddiasıyla satıldığını ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu telefon ve bilgisayarlar gerekli güvenlik testlerinden geçmemiş ve resmi sertifikaları bulunmuyor. Bu nedenle kullanıcıların ciddi bir riske maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Özellikle Amazon üzerinden satışa sunulan ve Çin merkezli Dorland markasına ait telefon, akıllı saat ve dizüstü bilgisayarların kullanıcılar için ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi. Peki, geri çağrılan cihazlar neler?

Dorland Extreme 5G Industrial Smartphone (Android 11), Dorland Laptop EX NB09S 4G Dorland Smartwatch EX 02 Plus 4

Eğer bu modellerden biri sizde varsa, cihazınızı acilen kullanmayı bırakmanız ve satıcınızla iletişime geçerek iade sürecini başlatmanız öneriliyor.

Amazon, geri çağrılan cihazlara sahip olan kullanıcılarına doğrudan bilgi vereceğini ve tam para iadesi sağlayacağını açıkladı. Eğer elinizde bu modellerden bir telefon varsa, Amazon hesabınızdan gelen uyarılara dikkat etmenizde fayda var.

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Telefon güvenliği, özellikle Türkiye gibi teknolojiye yoğun ilgi gösteren ülkelerde kritik bir konu haline gelmiş durumda. Kullanıcılar uygun fiyatlı ürünler için zaman zaman güvenliği ikinci plana atabiliyor. Ancak bu tür olaylar, sertifikasız ve test edilmemiş ürünlerin büyük tehlikelere yol açabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

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