Türkiye’nin ilk bulut bilişim firması olan PEAKUP, yaptığı küresel iş birlikleriyle global pazarlardaki gücünü artırıyor. Türkiye ve İngiltere’den sonra yeni şubesini Dubai’de açarak globalleşme yolunda önemli bir adım atan PEAKUP; Katar ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika bölgesinde etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

PEAKUP’ın önemli hedefleri arasında, ürettiği ürünlerin yarısından fazlasını ihraç etmek bulunuyor. Hem ürünlerinin hem de hizmetlerinin global bir marka haline gelmesini amaçladıklarını belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Türkiye ve İngiltere şubelerimizin ardından faaliyete geçirdiğimiz Dubai şubemizle bölgedeki etkinliğimizi artırmak için çok önemli bir adım attık. Bugüne kadarki başarılarımız, küresel iş birliklerimiz ve müşterilerimizin bize duydukları güvenden aldığımız güçle önümüzdeki döneme dair yol haritamıza, ABD ve Asya pazarına açılmak hedefini de ekledik” diye konuştu.

Global pazarda markalarıyla yer ediniyor

Türkiye’nin teknoloji ihracatı konusunda önemli oyuncularından biri olan PEAKUP, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle buluşturuyor. PEAKUP ürünleri muadillerinden daha kolay kullanılabilir ve daha inovatif olduğu için yurt dışındaki müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

PEAKUP, geliştirdiği Passgate, Velocity, SIGNandGO ve NOA ile işletmelerin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılıyor. PassGate, bilgi teknolojilerine gelen parola sıfırlama taleplerinin 7/24 karşılanması için harcanılan zamanın önüne geçiyor, böylece BT personelinin üzerindeki iş yükünü azaltıyor. Velocity ise şirketlerin daha çok insan kaynakları tarafında kullanmayı tercih ettiği, yemek, personel izin, çeşitli doğum günü gibi özel günleri hatırlamaya yarayan ve özelleştirilebilen bir portal. SIGNandGO, işletmelere merkezi kurumsal e-posta imza yönetimi sağlıyor. NOA Platformu ise ofis ve fabrika alanlarının yönetimi, tüketim ve enerji optimizasyonu konularında farklı bir pencere açıyor. Tüm bu yönetilen alanların, ön yatırım maaliyeti olmaksızın dijitalleştirilip raporlanabilmesini mümkün kılıyor.

Bilişim 500 listesinde yer alıyor

Türkiye’nin bilişim alanındaki en değerli markalarının bulunduğu Bilişim 500 listesinde yer alan PEAKUP, İstanbul, Londra ve Dubai şubelerinde 100 uzman personel istihdam ediyor. PEAKUP, güçlü ve dinamik ekibi, sürdürülebilir inovasyon kültürü ve Ar-Ge çalışmalarıyla yüksek teknoloji ürünleri geliştirerek, Türkiye’yi geleceğe taşımak için çalışıyor.