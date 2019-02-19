Ulefone, MWC 2019’da üç yeni modelini tanıtacak

Yılda bir kez düzenlenen ve telefon üreticilerinin son çıkardığı telefonlarını tanıttığı Mobil Dünya Kongresi, her yıl olduğu gibi bu yılda Barselona’da düzenlenecek. Bu yılki trend ekranların daha da fazla genişlemesi olurken, sürgülü sistemler ve ekran üzerinde kamera deliği bulunan akıllı telefonlar kongreye damgasını vuracak. Ulefone ise üç yeni modeli ile kongreye katılıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 9 fiyat listesi belli oldu!

Üç farklı model öne çıkacak!

İlk model olarak gösterilen Ulefone T3, P90 yonga setine sahip olurken, yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak T3, 6.3 inç bir ekran ile oldukça yüksek bir ekran aksa oranına sahip. En tarafta ekrana gömülü 25 MP çözünürlüğünde bir kamera ile gelen cihazın, arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Bu kameralar 48 MP, 16 MP ve TOF destekli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda 4200 mAh batarya bulunurken, bu batarya 15 W gücünde şarj olmayı destekliyor.

Bir diğer model ise Power serisinden, Power 6 olarak karşımızda. 6.3 inç boyuta sahip bu telefon FHD+ çözünürlüğü ile oldukça iyi bir ekrana sahip. Helio P35 yonga setini kullanan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Cihazın ön tarafında 21 MP çözünürlüğe sahip kamera su damlası şeklinde bir çentiğin içinde bulunuyor. Power 6 arak tarafında 21 MP ve 5 MP olarak konumlandırılan çift kameraya sahip. Ayrıca Power 6’nın Android 9.1 Pie ile geldiğini de söyleyelim.

Ulefone’un kongrede tanıtacağı son model ise Armor X3. Cihaz gücünü MediaTek MT6580’den alırken, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. 18:9 ekran oranı ise karşımıza çıkan cihazda 13 MP ve 5 MP olmak üzeri çift kamera, 8 MP çözünürlükte de bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya kısmında ise oldukça büyük bir kapasiteye sahip 5000 mAh bir batarya seçilmiş durumda. Armor X3’ün Android Pie ile geldiğini söylemeden geçmeyelim.