Xiaomi Mi 9 fiyat listesi belli oldu!

Samsung S10 lansmanı ile aynı gün olacak Xiaomi Mi 9 lansmanında serinin tüm telefonlarının tanıtılması bekleniyor.

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Üç varyasyonun fiyatı belli oldu!

Fiyat detayları ortaya çıkan Mi 9 serisi lansmanı 20 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek. Samsung S10 serisinin lansmanı ile aynı gün gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında tüm modeller tanıtılırken, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 Explorer Edition varyasyonlarının fiyatları belli oldu.

İsterseniz bu modellerin fiyat listesine yakından bakalım:

Xiaomi Mi 9

6 GB RAM – 64 GB depolama: 490 dolar

8 GB RAM – 128 GB depolama: 520 dolar

8 GB RAM – 256 GB depolama: 545 dolar

Mi 9 Transparent Edition

8 GB RAM – 256 GB depolama: 740 dolar

12 GB RAM – 256 GB depolama: 885 dolar

Mi 9 Explorer Edition