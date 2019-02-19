Xiaomi Mi 9 fiyat listesi belli oldu!

Samsung S10 lansmanı ile aynı gün olacak Xiaomi Mi 9 lansmanında serinin tüm telefonlarının tanıtılması bekleniyor.
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Üç varyasyonun fiyatı belli oldu!
Fiyat detayları ortaya çıkan Mi 9 serisi lansmanı 20 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek. Samsung S10 serisinin lansmanı ile aynı gün gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında tüm modeller tanıtılırken, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 Explorer Edition varyasyonlarının fiyatları belli oldu.
İsterseniz bu modellerin fiyat listesine yakından bakalım:
Xiaomi Mi 9
- 6 GB RAM – 64 GB depolama: 490 dolar
- 8 GB RAM – 128 GB depolama: 520 dolar
- 8 GB RAM – 256 GB depolama: 545 dolar
Mi 9 Transparent Edition
- 8 GB RAM – 256 GB depolama: 740 dolar
- 12 GB RAM – 256 GB depolama: 885 dolar
Mi 9 Explorer Edition
- 8 GB RAM – 256 GB depolama: 885 dolar
1 Yorum
Ali19 Şubat 2019 at 12:18
Kızıl ötesi verici + fm olacak mı acaba