Xiaomi Mi 9 fiyat listesi belli oldu!

Xiaomi Mi 9 fiyat listesi belli oldu!

19 Şubat, 2019 Akıllı Telefonlar 1 yorum

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Samsung S10 lansmanı ile aynı gün olacak Xiaomi Mi 9 lansmanında serinin tüm telefonlarının tanıtılması bekleniyor.

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Üç varyasyonun fiyatı belli oldu!

Fiyat detayları ortaya çıkan Mi 9 serisi lansmanı 20 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek. Samsung S10 serisinin lansmanı ile aynı gün gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında tüm modeller tanıtılırken, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 Explorer Edition varyasyonlarının fiyatları belli oldu.

İsterseniz bu modellerin fiyat listesine yakından bakalım:

Xiaomi Mi 9

  • 6 GB RAM – 64 GB depolama: 490 dolar
  • 8 GB RAM – 128 GB depolama: 520 dolar
  • 8 GB RAM – 256 GB depolama: 545 dolar

Mi 9 Transparent Edition

  • 8 GB RAM – 256 GB depolama: 740 dolar
  • 12 GB RAM – 256 GB depolama: 885 dolar

Mi 9 Explorer Edition

  • 8 GB RAM – 256 GB depolama: 885 dolar

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1 Yorum

  1. Ali
    19 Şubat 2019 at 12:18 Cevap

    Kızıl ötesi verici + fm olacak mı acaba

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