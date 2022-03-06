Ukrayna’da Destek Sağlayan Hayır Kurumları Kötü Amaçlı Yazılımlara Mağruz Kalıyor!

Bu haftalarda Ukrayna‘da destek sağlayan hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar), faaliyetlerini kesintiye uğratmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılım saldırılarının hedefi oluyor. Saldırıları devlet destekli bilgisayar korsanlarıyla ilişkilendiren haber Amazon tarafından bildirildi ve saldırılardan etkilenen müşterilerin en iyi güvenlik uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olduğunu doğruladı.

“Birkaç haftadır, saldırıları savuşturmak için Ukraynalı BT kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapıyoruz ve gerçek zamanlı, ilgili istihbaratı paylaşmak için Ukrayna ve dünyadaki kuruluşlarla çalışıyoruz. Sonuç olarak ekiplerimiz, izlediğimiz bir dizi devlet aktöründen yeni kötü amaçlı yazılım imzaları ve faaliyetleri gördü. Bu aktivite hızlandıkça ekiplerimiz ve teknolojilerimiz tehditleri tespit etti, kalıpları öğrendi ve iyileştirme araçlarını doğrudan müşterilerin eline verdi.” Amazon tarafından yayınlanan gönderiyi okur. “Kötü niyetli devlet aktörlerinin faaliyetlerinde bir artış görürken, diğer kötü niyetli aktörlerin de daha yüksek bir operasyonel temposu görüyoruz. Kötü amaçlı yazılımın özellikle hayır kurumlarını, STK’ları ve diğer yardım kuruluşlarını kafa karışıklığı yaymak ve aksamalara neden olmak için hedef aldığı birkaç durum gördük.”

En çok etkilenen operasyonlardan bazıları tıbbi malzeme, yiyecek ve giysi yardımı ile ilgilidir. Amazon, etkilenen kuruluşların isimlerini vermedi, birden fazla kuruluşla birlikte çalışıyor ve UNICEF, UNHCR, Dünya Gıda Programı, Kızıl Haç, Polska Akcja Humanitarna ve Çocukları Kurtarın dahil olmak üzere sahada kritik destek sağlayan kuruluşlara 5 milyon dolar bağışladı.

İlginizi çekebilir; Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!

Birkaç gün önce, siber güvenlik firması Proofpoint‘ten araştırmacılar, büyük olasılıkla bir ulus devlet aktörü tarafından yürütülen ve Ukrayna’dan kaçan mültecilerin lojistiğini yöneten Avrupalı ​​hükümet personelini hedef alan bir Ukrayna silahlı servis üyesinin e-posta hesabını tehlikeye atan bir hedef odaklı kimlik avı kampanyasını ortaya çıkardı.

Kimlik avı mesajları, SunSeed adlı Lua tabanlı bir kötü amaçlı yazılımı indirmek için tasarlanmış silahlı bir ek içeriyordu. Uzmanlar, Asylum Ambuscade olarak izlenen bu kampanyayla ilişkili enfeksiyon zinciri ile Proofpoint’in Temmuz 2021’de gözlemlediği diğer saldırılar arasında benzerlikler buldu. Temmuz 2021’de gözlemlenen kampanya, Belarus bağlantılı APT grubu Ghostwriter (aka TA445 veya UNC1151) ile bağlantılıydı.