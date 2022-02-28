Ukrayna İşgali: Savaş Çevrimiçi Olarak Nasıl Yürütülüyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, yeni bir cephe hattı olan interneti ilk başlatan şey olacağı söyleniyor. Ve her iki tarafta da olayların tırmanabileceği uyarılarıyla birlikte siber saldırılar şiddetleniyor.

Ancak dijital bir savaş, teknoloji şirketlerinin Rusya’ya yönelik içeriği engellemesi gerekip gerekmediğine, çevrimiçi sansüre, yanlış bilgi yayılmasına ve füzeler düşerken Ukrayna’nın internetinin kesintiye uğramasına kadar birçok başka şekilde de yürütülüyor.

Siber savaşta neler oluyor?

Anonymous, Rus hükümetine siber savaş ilan etti. İddialara göre, Ukrayna yanlısı içerik göstermek için devlet televizyon kanallarını hack’lediler.

Ayrıca, devlet web sitelerine yönelik hizmet reddi saldırıları ve verileri kurtarma yeteneği olmayan fidye yazılımı gibi görünen şeylerin ortaya çıkmasıyla Ukrayna’ya karşı bilgisayar korsanlığı da yaşandı.

Microsoft, “yıkıcı olması ve hedeflenen cihazları çalışmaz hale getirmek için tasarlanmış” bu “wiper” adlı kötü amaçlı yazılımın hükümet, kar amacı gütmeyen ve bilgi teknolojisi sektörlerinde düzinelerce Ukrayna sisteminde bulunduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, Ukraynalı yetkililerin Belarus siber casusluk operasyonunun Kiev güçlerine ait kişisel e-posta hesaplarını hedef aldığını iddia ettiğini bildirdi.

Birleşik Krallık’tan işletme sekreteri Kwasi Kwarteng’in, devlet destekli bir Rus saldırısı dalgası korkusuyla ulusal Şebekeye başkanlık eden Paula Rosput Reynolds ile görüşeceği bildiriliyor. Ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, kuruluşları çevrimiçi savunmalarını güçlendirmeye çağırdı.

Her ne kadar eski başkanı Ciaran Martin, Guardian gazetesine siberin şu ana kadar çatışmada “oldukça az rol” oynadığını söylese de.

İnternet Ukrayna’da hala çalışıyor mu?

Bombalar ve füzeler ağlara ve ekipmanlara zarar verdiğinden, herhangi bir çatışma sırasında internet erişiminin düzensiz olması muhtemeldir.

NetBlocks’a göre cuma günü, Kharkiv kentindeki şiddetli çatışmalar, Ukrayna’nın ana internet sağlayıcısı GigaTrans’e olan bağlantının normal seviyelerin %20’sinin altına düşmesiyle önemli bir aksama yaşadı.

Her zaman bir krizde yardım etmeye hevesli olan girişimci Elon Musk, uydu geniş bant hizmeti Starlink’in ülkede aktif hale getirilmesi için yapılan çağrılara çabucak yanıt verdi. Ancak nerede konuşlandırıldığını ve ne kadar yardımcı olduğu belli değil.

NetBlocks verdiği demeçte, Starlink ağlarının “en kötü senaryoda bağlantı umudu” sunduğunu, ancak uydu antenlerinin büyük olasılıkla yetersiz kalacağını söyledi. NetBlocks, “Bir krizde bağlantıda kalmak için gerçekten sihirli bir değnek yok” diye ekledi.

Citizen Lab kıdemli araştırmacısı John Scott-Railton ise şöyle bir tweet attı: “Putin Ukrayna üzerindeki havayı kontrol ederse, kullanıcıların uplink iletimleri hava saldırıları için işaretler haline gelir.”

Birleşik Krallık’ta O2, Vodafone, Three ve EE dâhil olmak üzere mobil operatörler, ülkedekiler için ek dolaşım ücreti olmaksızın Ukrayna’ya ücretsiz cep telefonu görüşmeleri yaptı.

Big Tech nasıl tepki veriyor?

Rusya işgal eder etmez, Ukraynalı politikacılar, bilgi ve eğlence için pek çok kişinin güvendiği büyük teknoloji şirketlerinden savaşta aktif bir rol oynamalarını istemeye başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Apple CEO’su Tim Cook’a “Desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

“2022’de modern teknoloji, tanklara, çoklu roketatarlara ve füzelere belki de en iyi cevaptır.”

Ayrıca Meta’dan Rusya’da Facebook ve Instagram’a erişimi yasaklamasını istedi. Ancak şirketin küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, bunun oradaki insanların onları “savaşa karşı protesto etmek ve örgütlenmek ve bağımsız bir bilgi kaynağı olarak” kullanmasını engelleyeceğini söyledi.

Cook, Apple’ın insani çabaları desteklediğini ve çatışma hakkında “derinden endişe duyduğunu” söyleyerek taahhütte bulunmadı.

Bu arada YouTube, birkaç Rus kanalının para kazanma yeteneğini durduracağını ve önerileri bunlarla sınırlayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük reklam satıcısı olan ana şirket Google, Rus devlet medyasının araçlarını kullanarak reklam satmasına izin vermeyeceğini ekledi. Ve bölgesel yetkililerle görüştükten sonra, canlı trafiği ve mağaza ve restoran gibi yerlerin ne kadar yoğun olduğu hakkındaki bilgileri devre dışı bıraktı.

Facebook ve Google ayrıca Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna’daki bazı devlet medya hesaplarına erişimi kısıtladı ve Russia Today’in mobil uygulamasının indirilmesini yasakladı.

Facebook, Rusya ve Ukrayna’daki insanlar tarafından yönetilen, bağımsız haber varlıkları gibi davranan ve kanallarında sahte kişiler yaratan “asıl olmayan davranış” için bir ağı kapattı.

Ayrıca Ghostwriter adlı bir hack saldırısının Ukrayna ordusuna ve kamuya mal olmuş kişilerin sosyal medyasına e-posta yoluyla yanlış bilgi göndermek için erişmesi konusunda uyardı.

Sosyal ağ, savaşı protesto eden kişilerin hedef alındığına dair raporların ardından Rusya’da Ukrayna’da uygulanan ek gizlilik önlemlerinin etkinleştirildiğini söyledi:

Başkalarının profillerini veya gönderilerini indirmesini veya paylaşmasını önlemek için kullanıcıların profillerini kilitlemelerine izin vermek

Hesapların arkadaş listelerini görüntüleme ve arama özelliğini kaldırma

Rusya’daki herkese Instagram hesap güvenliği hakkında bir bildirim göndermek ve hesaplarını gizli yapmak için ayarlarını kontrol etmek

Pazartesi günü Twitter, devlete bağlı Rus medya hesaplarından gelen içeriğe bağlantı veren tweet’leri etiketleyeceğini duyurdu. Ayrıca, platformunda bu tür içeriğin dolaşımını azaltmak için adımlar attığını söyledi.

Şirketlerin bir savaşta ne kadar büyük bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda tartışmalar olacak, ancak bazıları bunun ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşündü. Facebook’un eski güvenlik şefi Alex Stamos, “Amerikan şirketlerinin jeopolitik çatışmalarda taraf seçmesi uygun – ve bu kolay bir çağrı olmalı” dedi.

Rusya’da durum ne?

Rusya hükümeti, şirketlerle çatışmaların ardından Facebook ve Twitter’a kısmi abluka uyguladı.

Ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Meta’nın devlete ait haber kuruluşlarından gelen içeriği kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddetmesinin ardından Facebook’u “Rus vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmekle” suçladı.

NetBlocks, Twitter’ın her büyük Rus telekomünikasyon sağlayıcısında ağır şekilde kısıtlandığını bildirdi.