Ortadoğu’da tansiyon yüksekken İsrail Savunma Kuvvetleri cephesinden gelen yeni dijital güvenlik hamlesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Peki bu kararın perde arkasında ne var? Neden özellikle Android telefon kullanımına sınırlama getirildi? Türkiye’de benzer bir uygulama olsa nasıl karşılanırdı? Tüm bu sorular, güvenlik ve teknoloji arasındaki ince çizginin yeniden tartışılmasına yol açmış durumda.

İsrail Savunma Kuvvetleri Android telefon kullanımını yasakladı!

İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey komutanların resmi iletişimde Android telefon kullanmasını tamamen engelleyen yeni bir talimat yayınladı. Android telefon yerine yalnızca iPhone modellerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten bu karar, ordunun güvenlik standardizasyonunu güçlendirme hedefiyle açıklandı.

Bu düzenleme, özellikle siber casusluk ve kötü amaçlı yazılımların hızla geliştiği bir dönemde, ordunun veri bütünlüğünü koruma çabasının bir parçası olarak sunuluyor. Türkiye açısından değerlendirildiğinde, askeri kurumlarda benzer bir kararın tartışılması bile ciddi yankı uyandırabilirdi; zira cihaz güvenliği, kamuoyunda giderek daha fazla önemsenen bir konu hâline geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri bu hamleyi, yıllardır devam eden dijital saldırı girişimlerinin ardından aldı. Özellikle sosyal mühendislik temelli tehditler, askerlerin kişisel ve kurumsal verilerinin ele geçirilmesine yol açan en kritik risklerden biri hâline geldi. İsrail tarafı, geçmişte defalarca karşılaşılan “honeypot” tuzaklarıyla askerlerin kandırıldığını, bu yöntemle cihazlara zararlı yazılım yerleştirildiğini ortaya koymuştu.

Bu durum yalnızca telefon rehberlerini değil, konum verilerini ve anlık hareketlilik bilgilerini de tehlikeye atıyordu. Türkiye’ye baktığımızda, benzer taktiklerin farklı varyasyonlarının zaman zaman gündeme geldiğini görüyoruz; bu nedenle askeri iletişimde güvenlik protokollerinin her ülkede daha katı hâle gelmesi şaşırtıcı değil.

Son dönemlerde İran kaynaklı olduğu belirtilen SpearSpecter adlı siber casusluk kampanyasının yeniden aktif hâle gelmesi, bu yasağın hızla uygulanmasına yol açan faktörlerden biri oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri, bu kampanyada WhatsApp üzerinden gönderilen sahte bağlantılarla üst düzey isimlerin hedef alındığını belirledi.

Özellikle komutanların Android telefon kullanması hâlinde açıkların daha kolay sömürülebildiği vurgulandı. Google her ne kadar Pixel cihazlarını ABD Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan güvenlik seviyesine taşımış olsa da, İsrail tarafı daha kapalı bir ekosistemin güvenlik açısından üstün olduğunu düşünüyor.

Kararın önümüzdeki günlerde kademeli olarak uygulanması bekleniyor ve albay rütbesinden itibaren tüm komutanları kapsayacak. İsrail Savunma Kuvvetleri, bu adımla askerî hareketlerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden izlenmesini önlemeyi amaçlıyor.

Bu gelişme aynı zamanda teknoloji devlerinin güvenlik yarışındaki farklarını da yeniden gündeme taşıyor. Türkiye’de de zaman zaman tartışılan veri güvenliği konusu, özellikle Android telefon kullanıcılarını ilgilendiren önemli soruları beraberinde getiriyor.

