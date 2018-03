Ucuz Windows laptoplar paranızı ve zamanınızı heba ediyor | HWP Özel

Hardware Plus olarak her zaman bütçenizi düşünüyor ve olması gerekenden daha pahalı olan teknolojik ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin özellikle son dönemde çok yüksek fiyatlara ulaşan amiral gemisi akıllı telefonlar yerine fiyat performans oranıyla öne çıkan modelleri tercih etmek çok daha doğru bir tercih. Ancak takdir edersiniz ki bu formül her ürün grubunda işlemiyor.

Atalarımızın dediği gibi bazen ucuz etin yahnisi yavan olur. Bu yazımızda, uygun fiyatlı Windows dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenleri ve neden biraz daha para harcamanız gerektiğini anlatacağız. İlk olarak “uygun fiyat” derken ne kastediyoruz bunu açıklayalım. 3-4 yıl önce dolar kurunun çok daha iyi seviyelerde olması sayesinde 2.000 TL’ye gayet performanslı Windows dizüstü bilgisayarlar alabiliyorduk. Ancak bugün 4 TL’ye dayanan dolar kuru ve diğer etmenler nedeniyle, ortalama üzeri bir cihaz almak için minimum 3000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Şu anda satışta olan 1000 TL ila 2000 TL arasında satılan uygun fiyatlı Windows bilgisayarlar hem donanım hem de tasarım noktasında fazlasıyla can sıkıcı olabiliyor.

Ucuz Windows laptoplar neden seçilmemeli?

Dizüstü bilgisayarları her yerde yanımızda taşıyabildiğimiz ve her yerde açıp kullanabildiğimiz için tercih ediyoruz. Ancak emin olun, bu tip cihazların touchpad’i öylesine kötü ki, touchpad’i kullanmaya çalışıp sinir hastası olmak yerine büyük ihtimalle bir mouse almak zorunda kalacaksınız. Bu da dizüstü bilgisayarınızla birlikte sürekli mouse da taşımanızı zorunlu kılıyor. Bir diğer sorun da ekran. Günümüzde 1080p Full HD çözünürlük standart oldu, 4K paneller ise gittikçe yaygınlaşıyor. Belirttiğimiz fiyat aralığında ise bırakın 4K’yı 1080p Full HD çözünürlük bile bulmanız mümkün değil. Ayrıca sorun sadece çözünürlük de değil. Panel kalitesi, renkler ve görüş açısının darlığı büyük sorun. Bu segmentte yer alan birçok dizüstü bilgisayarın ekranı, sadece tam karşıdan bakarsanız düzgün görünüyor. Yani sevgilinizle beraber film izlemeye kalkarsanız, büyük ihtimalle sevgiliniz biraz gri ve kararmış bir ekran görecek.

Donanım bileşenleri, üzerinde durmamız gereken bir diğer konu. Bu segmentte yer alan birçok dizüstü bilgisayar mekanik disk yerine eMMC depolama kullanıyor. “Sata SSD’ler artık yetmiyor, PCI Express arabirimini kullanan SSD’ler geldi” dediğimiz şu günlerde, eMMC depolama çok yavan kalan bir teknoloji. Bunun başlıca sebebi ise eMMC depolama birimleri kapasite olarak sadece 32 GB veya 64 GB gibi düşük alanlar sunuyor ve SSD ya da HDD’lere göre çok yavaş. Telefonların bile 256 GB depolama alanına çıktığı bugünlerde, bir dizüstü bilgisayarında 32 GB alan yeterli olur mu sizce? Sadece Windows 10’un bile 20 GB yer kapladığını düşünürsek cevap tabii ki hayır.

Peki, ne yapacağız?

Tüm bu satırları yazarken ülkemizdeki asgari ücretten ve alım gücünden haberdarız tabii ki. Sadece tek vurgulamak istediğimiz konu, sırf uygun fiyatlı diye satın aldıktan sonra memnun kalmayıp pişman olacağınız bir ürün yerine biraz daha fazla para harcayarak daha mutlu olacağınız ve daha uzun süre kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayara yatırım yapmanız gerektiği. O nedenle eğer yapabiliyorsanız bütçenizi en azından 2500 TL seviyelerine çıkarmak ve seçim yaparken kilit donanım özelliklerine dikkat etmek faydalı olacaktır. Uygun fiyatlı bir Windows dizüstü bilgisayar satın alırken yapmak istediklerinize yetecek kadar hızlı ve güncel bir işlemci, eMMC yerine düşük kapasiteli de olsa mutlaka mekanik disk, 8 GB RAM kapasitesi ve çözünürlüğü Full HD olmasa bile paneli iyi olan bir ekran seçin.

Eğer ben bütçemi arttıramıyorum diyor ve bilgisayarınızı evde kullanmayı düşünüyorsanız dizüstü yerine masaüstü bilgisayar satın alma opsiyonunu değerlendirin. Çünkü 2000 TL’ye satın alacağınız bir dizüstü bilgisayarın performans bileşenleriyle, masaüstü PC’nin performans bileşenleri önemli derecede farklı olacaktır. Eğer masaüstü PC’de karar kılarsanız aynı fiyata çok daha iyi donanım bileşenlerine sahip olabilirsiniz. Ancak ben mutlaka dizüstü bilgisayar istiyorum diyorsanız, o zaman da Windows yerine ChromeOS işletim sistemli bilgisayarlara göz atabilir veya satın alacağınız bilgisayara Linux kurarak ilerlemeyi düşünebilirsiniz.