Uygun fiyatlı Samsung Galaxy Note 10 geliyor!

Samsung’un son amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 serisi, özellikle yüksek fiyatı ile eleştiri konusu olmuştu. Eleştirileri dikkate alan Koreli şirket, daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy Note 10 versiyonu için kolları sıvadı.

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Samsung Galaxy Note 10 serisine ekonomik üye sürprizi!

SamMobile kaynaklı bilgiye göre, Samsung tarafından SM-N770F model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon raporlandı. Markanın N model kodunu yalnızca Galaxy Note serisi için kullandığı düşünüldüğünde bunun yeni bir üye olacağı iddia edildi. 2014 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note 3 Neo, benzer şekilde SM-N750 olarak numaralandırılmıştı. Bu da ortaya çıkan yeni telefonun ekonomik bir Galaxy Note 10 olacağı ihtimalini arttırıyor.

Samsung’a yakın kaynaklar tarafından da doğrulanan telefon, 128 GB dahili depolamalı tek bir versiyon ile duyurulacak. Ekonomik Samsung Galaxy Note 10 için teknik özellikler cephesinde kesinleşen başka bir bilgi ise ne yazık ki bulunmuyor. Beklentilere göre ekonomik fiyatlı Samsung Galaxy Note 10’un tıpkı Galaxy S10e’de olduğu gibi benzer özelliklere sahip olacağı, ancak kamera ve ekran gibi detaylar tarafında bazı kırpmalar ile gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca modeli temsil eden S-Pen kalemin de yerini koruması bekleniyor.

945 dolardan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Note 10, iddialı özelliklere sahip olmasına rağmen beklenen satış etkisini yaratamamıştı. Samsung, bu hamlesiyle son dönemde amiral gemisi sınıfında yaşadığı durağanlığı da kırabilir.