Samsung, bu yıl içerisinde ilk kez üçe katlanan Samsung telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Galaxy Z Fold ve Z Flip serileriyle katlanabilir telefon pazarında öncü konumda olan şirket, şimdi de Samsung Z TriFold adını verdiği yeni cihazıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bu yenilikçi telefon neler sunacak?

Samsung Z TriFold özellikleri neler olacak?

Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu olan Samsung Z TriFold adını Kore’de resmi olarak tescil ettirmesi, cihazın yakın zamanda tanıtılacağının önemli bir işareti. Şirketin Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımı içinde yer alan kodlar sayesinde, bu üçe katlanan telefonun Snapdragon 8 Elite işlemci ile geleceği kesinleşti. Bu işlemci aynı zamanda Galaxy Z Fold 7 modelinde de yer alıyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise cihazın iç ekranının tamamen açıldığında yaklaşık 10 inç büyüklüğe ulaşacak olması. Ayrıca cihazda bir kapak ekranı da bulunacak. Bu yapı sayesinde Huawei Mate XT’den farklı olarak içe doğru katlanan bir deneyim sunacak.

Üç kademeli katlanma mekanizması, kullanıcıların tablete yakın bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Mekanizmanın detayları, katlanma çizgisinin ne kadar belirgin olacağı gibi detaylar ise henüz bilinmiyor. Bizler de Samsung’un bu inovatif cihazının neler sunacağını merak ediyoruz.

Samsung Z TriFold fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Samsung Z TriFold için Kore’deki fiyatlandırma bilgileri sızdırıldı. Cihazın yaklaşık 4 milyon Kore wonu fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak 2.873 dolara veya 2.469 euroya tekabül ediyor. İlk etapta yalnızca Kore ve Çin pazarlarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Samsung Z TriFold çıkış tarihi ne zaman?

Cihazın çıkış tarihi henüz kesin değil. Samsung’un cihazı bu yıl içerisinde veya en geç 2026’nın başında tanıtacağını söylemek mümkün. Zira eğer şirket daha da gecikirse, Snapdragon 8 Elite bir nesil öncenin işlemcisi olacak ve bu fiyat aralığında kullanıcılar en iyi ve en yeni işlemciyi isteyecektir.

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