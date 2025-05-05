Türkiye’nin televizyon tarihine damga vuran ve “Uçan Adam” lakabıyla tanınan Uçan Adam Sabri, 2009 yılında Esra Ceyhan’ın programında sergilediği sıra dışı hareketlerle tanınıyordu ve yıllar boyunca kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etti. Peki, Uçan Adam Sabri öldü mü, Uçan Adam Sabri ne oldu?

Uçan Adam Sabri öldü mü?

Türkiye’nin televizyon tarihine damga vuran ve “Uçan Adam” lakabıyla tanınan Uçan Adam Sabri, hayatını kaybetti. Uçan Adam Sabri‘nin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran Testo Taylan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti.” Bu duygusal mesaj, Sabri Yıldız‘ın çevresinde ne kadar iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uçan Adam Sabri, asıl adıyla Sabri Yıldız, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğdu. Henüz altı yaşındayken yaşadığı olağanüstü deneyimlerle hayatı değişti. Kendi anlatımına göre, bir gün ağaçların altında otururken vücudunu saran bir enerjiyle karşılaştı ve bu enerji ona “seçilmiş bir insan” olduğunu söylediğini iddia etti.

Bu deneyim, Yıldız’ın hayatında dönüm noktası oldu. Zamanla, geleceğe dair öngörülerde bulunmaya başladı. Saddam Hüseyin’in ölüm tarihini, Necmettin Erbakan’ın vefatını ve Turgut Özal’ın ölümünün suikast olmadığını önceden bildiğini iddia etti. Bu tür kehanetleri, onun halk arasında mistik bir figür olarak anılmasına neden oldu.

2009 yılında Esra Ceyhan’ın programına katılmasıyla ünü zirveye ulaştı. Canlı yayında sergilediği davranışlar, sosyal medyada viral oldu ve “Uçan Adam” lakabını kazandı. Ancak bu ün, beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Bazıları onun yaşadıklarını gerçek olarak kabul ederken, bazıları ise psikolojik sorunları olduğunu düşündü.

Uçan Adam, zamanla televizyon programlarına katılmaya devam etti ve hatta Okan Bayülgen’in “Kanal-İ-Zasyon” filminde küçük bir rol aldı. Ancak bu süreçte maddi kazanç elde edemediğini ve birçok kez kandırıldığını ifade etti. Özellikle Şafak Sezer’in Vodafone reklamında onu taklit etmesi üzerine telif hakkı mücadelesi verdi, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle davayı kaybetti.

Son yıllarında Instagram ve YouTube üzerinden yayınlar yaparak takipçileriyle iletişim kurmaya çalışan Uçan Adam Sabri, sağlık sorunları nedeniyle aktifliğini azalttı. Hayatını anlatan bir kitap yazma ve film yapma hayali vardı, ancak bu hayalini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı.

Uçan Adam Sabri‘nin ölümü, Türkiye’de alternatif inançlar, medya fenomenleri ve toplumun mistik figürlere olan ilgisi üzerine yeniden düşünmemize neden oldu. Onun hikâyesi, sıradışı deneyimlerin ve toplumun bu deneyimlere verdiği tepkilerin bir yansıması olarak her zaman hafızalarda kalacak.

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