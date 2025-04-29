Bu videoda Samsung Galaxy A Serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A26 modelini kutusundan çıkarıyor ve ilk detaylara göz atıyoruz.

Samsung Galaxy A26 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164 x 77.5 x 7.7 mm, 200 gram, IP67, Gorilla Glass Victus+

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 120Hz,

İşlemci: Exynos 1380

RAM/Depolama: 8GB/128GB – 8GB/256GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Ses: Mono Hoparlör

Batarya: 5000 mAh, 25W Şarj Hızı

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, 5G

Fiyat: 14.000 TL – 15.000 TL

Peki siz Samsung Galaxy A26 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara tercih edilir mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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