Ubuntu Telefon Çalışmalarını Bitirerek GNOME’a Geri Dönüyor

Ubuntu’nun geliştirici firması Canonical’ın kurucusu Mark Shuttleworth büyük bir sürpriz yaptı ve önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

Shuttleworth, Ubuntu’nun Linux için Unity arayüzüne yatırım yapmayı bırakacağını ve tekrardan ilk büyük versiyon dağıtımında GNOME’a döneceklerini belirtti. Bu demek oluyor ki artık son yıllarda şirketin önem verdiği Ubuntu telefonlara elveda diyoruz.

Shuttleworth bunun sadece şirketin büyüyebileceği yönlere doğru yatırım yapmak için alınmış bir karar olduğunu belirtti. Canonical’ın yazılım büyük Linux deneyinin altında bir çok parlak işlere imza attı. Server dünyasında önemli bir yere sahip ayrıca artık Windows’un içerisinde bile yer alıyor. İşletim sisteminin arayüzü son derece kullanıcı dostu. Ancak Canonical’ın son girişimleri bu başarı hikayelerini özletti. Özellikle akıllı telefon alanında atılan adımların neredeyse hepsi hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Unity ana akım kullanıcı için hiçbir zaman iOS ve Android işletim sistemleri ile yarışabilecek seviyeye gelmedi. Linux meraklıları için ise zor bulunur oldu.