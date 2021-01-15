Ubuntu 21.04 sonunda bu güvenlik açığını da kapatıyor

Ubuntu işletim sistemine gelecek olan yeni güncelleme yaklaşık on seneden fazladır var olan güvenlik açığını sonunda kapatacak. İlk olarak 2006 yılında bildirimi yapılan hatanın çözümü, Ubuntu’nun Güvenlik Teknolojisi yetkilisi Alex Murray tarafından ileri sürüldü.

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Ubuntu sisteminin yazma izinleri sorunu oluşturuyordu

Diğer işletim sistemlerinin aksine Ubuntu varsayılan olarak herkese yazma izni veren bir kullanıcı ana dizini oluşturuyor. Bu da bazı güvenlik açıklarına yol açıyordu. Murray ise geçen sene sonlarına doğru tekrardan bu sorunun altını çizdi ve artık sistemin sahip olduğu geniş kullanıcı yelpazesi için herkesin yazma izni olduğu ana dizinlerin özellikten çok tehlike oluşturduğunu belirtti.

2006 yılında herkesin yazılım yapabileceği ana dizinlerinin, Ubuntu sistemini çoklu kullanıcı çevresi açısından daha kolay kullanılabilir yaptığı iddia edilmişti. Ancak Murray’in belirttiğine göre bu tip izinler günümüz bağlantılarına sahip bir çevrede kötü sonuçlara yol açabilirler.

Murray sorunun çözümünü ise varsayılan seçeneğini değiştirerek yazım izinlerini sadece ve sadece dizin sahibine atamakta buldu. Yine onun açıklamasına göre ise yapılan değişiklikle beraber yayınlanacak farklı sürümlerde, oluşabilecek sorunların halledilmesi de amaçlanıyor.

Sunulan öneri herhangi bir itiraz almamışa benziyor. Dolayısıyla da bu fikrin uygulamasına Ubuntu 21.04 versiyonunda geçilmesi planlanıyor.