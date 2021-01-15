Windows 10X işletim sistemi demosu kullanıcılara ulaştı

İlk defa 2019 yılında çift ekranlı ekranlar için duyurulan, geçen yıl ise laptop gibi cihazlarda çalışmasına odaklanılan Windows 10X işletim sistemi; kullanıcılarla buluşmak için hala zamana sahip. Çıkışına bir sene civarında zamanı olan işletim sisteminin bitmiş haline yakın bir versiyonu ise kullanıcıların indirip kurması için sızdırılmış durumda.

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Windows Central tarafından yayınlanan bir videoda Windows 10X işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayar görülebiliyor. İşletim sisteminin daha önceden sadece ekran görüntülerinde görülebilen yeniden tasarlanmış kullanıcı ara yüzü de videoda gözlemlenebiliyor.

Yenilenen ve düzenlenen ara yüzde özellikle güncellenmiş görev çubuğu göze çarpıyor. Görev çubuğundaki simgelerin merkeze yerleştirildiği ve başlat menüsünün ise tamamen yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Yeniden tasarlanmış kısa yollara sahip yeni bir bildirim merkezi de sistemde yerini almış durumda. İşletim sisteminin Dosya Düzenleyicisi de oldukça basit hale indirgenmiş ve sistemin bütün uygulamaları biraz garip bir şekilde tam ekranda açtığı görülebiliyor.

Bilineceği üzere Windows 10X genel anlamda Windows 10 sisteminin daha hafifleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sistemle ilgili en büyük endişelerden birisi şu anda normal Windows 10 uygulamalarının hiçbirini desteklememesi. Bu da şimdilik sadece Microsoft Store ve web uygulamalarının kullanılabileceği anlamına geliyor. Bunun ve dosya yöneticisinin biraz garip olması dışında; sistem, stabil çalışması durumunda daha düşük özelliklere sahip bilgisayarlar ve tabletler için oldukça güzel bir seçenek sunabilir gibi duruyor.

Windows 10X işletim sisteminin, bu senenin sonunda çıkması planlanan bazı cihazlarda önceden yüklü olarak gelmesi bekleniyor.