İşletim Sistemleri
Windows 10X işletim sistemi demosu kullanıcılara ulaştı
İlk defa 2019 yılında çift ekranlı ekranlar için duyurulan, geçen yıl ise laptop gibi cihazlarda çalışmasına odaklanılan Windows 10X işletim sistemi; kullanıcılarla buluşmak için hala zamana sahip. Çıkışına bir sene civarında zamanı olan işletim sisteminin bitmiş haline yakın bir versiyonu ise kullanıcıların indirip kurması için sızdırılmış durumda.
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Windows Central tarafından yayınlanan bir videoda Windows 10X işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayar görülebiliyor. İşletim sisteminin daha önceden sadece ekran görüntülerinde görülebilen yeniden tasarlanmış kullanıcı ara yüzü de videoda gözlemlenebiliyor.
Yenilenen ve düzenlenen ara yüzde özellikle güncellenmiş görev çubuğu göze çarpıyor. Görev çubuğundaki simgelerin merkeze yerleştirildiği ve başlat menüsünün ise tamamen yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Yeniden tasarlanmış kısa yollara sahip yeni bir bildirim merkezi de sistemde yerini almış durumda. İşletim sisteminin Dosya Düzenleyicisi de oldukça basit hale indirgenmiş ve sistemin bütün uygulamaları biraz garip bir şekilde tam ekranda açtığı görülebiliyor.
Bilineceği üzere Windows 10X genel anlamda Windows 10 sisteminin daha hafifleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sistemle ilgili en büyük endişelerden birisi şu anda normal Windows 10 uygulamalarının hiçbirini desteklememesi. Bu da şimdilik sadece Microsoft Store ve web uygulamalarının kullanılabileceği anlamına geliyor. Bunun ve dosya yöneticisinin biraz garip olması dışında; sistem, stabil çalışması durumunda daha düşük özelliklere sahip bilgisayarlar ve tabletler için oldukça güzel bir seçenek sunabilir gibi duruyor.
Windows 10X işletim sisteminin, bu senenin sonunda çıkması planlanan bazı cihazlarda önceden yüklü olarak gelmesi bekleniyor.
Genel
Windows 10 antivirüs acil bir güncelleme gerektiriyor
Windows 10 sistemlerini ve antivirüs programını etkileyen yeni birkaç güvenlik açığı tespit edilmiş durumda. Bunların içerisinde en endişe verici olanı ise uzaktan kod girişi yapılabilerek kullanıcıların zararlı bir belge açmalarının sağlanması. Daha sonrasında ise bu yazılım sisteme Windows 10 Microsoft Defender antivirüs programına virüs yüklüyor.
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Microsoft bu güvenlik açığını onaylamasının ardından; durumu düzeltebilmek için hemen harekete geçti ve firma Kötü Amaçlı Yazılım Koruma Motoru için sorunu çözmüş durumda. Ayrıca Windows kullanıcılarının herhangi bir aksiyonda bulunmalarına da gerek yok. Gerekli yama Windows Defender sorunlu versiyona sahip cihazlara otomatik şekilde indirilip kurulacak. Defender kullanan her kullanıcı için ise yazılımlar ve kayıt düzenleyiciler de güncel tutulmaya devam ediliyorlar.
Bu sorun firmanın çözmeye çalıştığı tek sorun da değil. Ocak 2021 Yaması, beraberinde toplam 83 sistem açığı için de çözüm sunuyor. Bunların arasında ise ilk olarak Aralık 15 2020 tarihinde bulunan ve saldırganlara zararlı kod kullanımları için kolaylık sağlayan bir sistem hatası da var.
Normal şartlarda Windows kullanıcıları için otomatik güncellemeler aktif durumda olduğundan dolayı yeni güvenlik yaması sistemlere gelecek. Otomatik güncellemelerin aktif olmaması durumunda ise kullanıcıların güncellemeyi aldıklarından emin olmaları için Windows Güncelleme kısmını kontrol etmeleri öneriliyor.
Haber
Huawei HarmonyOS çalıştıran 300 milyon cihaz satmayı planlıyor
Huawei, 2021 yılı içerisinde HarmonyOS mobil işletim sistemini çalıştıran 300 milyon adet cihaz satmayı planladığını söyledi. HarmonyOS’in Android’e çok benzediği yönündeki eleştirilere karşın, “HarmonyOS Android ve iOS’in bir kopyası değil.” diyen şirket, gelecek hedeflerinden de bahsetti.
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Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, Huawei’nin gelecekteki HarmonyOS hedefleriyle alakalı sorulara cevap verdi. Kendi işletim sistemini geliştirme sebeplerinin sadece ABD’nin yaptırımları olmadığını söyleyen Chenglu, Huawei’nin yazılım departmanının 2016’dan beri HarmonyOS için uğraştığını açıkladı.
Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin Geliştirici Beta sürümünü 16 Aralık 2020’de Çin’deki geliştiriciler için yayınlamıştı. Hatta o gün HarmonyOS’i telefonuna yükleyen bir geliştirici o anları videoya almıştı, biz de sizlere haberlerimizde aktarmıştık. O videoda görüldüğü üzere HarmonyOS, Huawei’nin Android tabanlı EMUI arayüzüne çok benziyordu hatta sanki EMUI’ın adı değiştirilip “HarmonyOS” yapılmış gibiydi. Wang Chenglu, bu benzerlik eleştirilerine yönelik verdiği cevapta, HarmonyOS’in kesinlikle Android ve iOS’in kopyası olmadığını dile getirdi.
Bu yıl 300 milyon HarmonyOS’li cihaz göreceğiz
Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, şirketin HarmonyOS ile ilgili hedeflerinden de bahsetti. Chenglu’nun açıklamasına göre Huawei, 2021 yılı içerisinde 300 ila 400 milyon adet HarmonyOS’li cihaz satışa sunacak. Buradaki “300-400 milyon” hedefindeki kasıtın sadece telefon değil, genel olarak bütün teknolojik ekipmanlar olduğunu belirtelim. Zira HarmonyOS sadece telefonlarda değil, buzdolabına varana kadar internete bağlanabilen her türlü cihazda çalışabilecek. Zaten aslında bakarsanız Huawei’nin HarmonyOS’te odaklandığı temel şey de bu; Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemi.
Önümüzdeki süreçteki HarmonyOS hedeflerinden de bahseden Wang Chenglu, HarmonyOS’in IoT ekosisteminin geleceğine göz kırpan panaromik bir platform olduğunu dile getirdi. Wang Chenglu’nun açıklamasına göre şu anda işletim sistemlerinin kusursuz olarak çalışabildiği tek platform akıllı telefonlar. Akıllı saatler, TV’ler ve arabalarda ise durum bu kadar parlak değil, zira IoT ekosisteminin birer parçaları olan bu platformlardaki yazılım desteği oldukça az. İşte HarmonyOS, bu eksiklikleri birer birer giderecek ve IoT ekosisteminin gerçek anlamda kusursuz işleyebildiği bir işletim sistemi olacak.
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HarmonyOS çalıştıran ilk telefon Huawei P50 olabilir
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini şimdilik sadece Çin’deki geliştiricilerin beğenisine sunmakla yetiniyor. Bu yıl içerisinde globaldeki geliştiricilere de açılması beklenen HarmonyOS, söylentilere göre Huawei’nin P50 serisiyle beraber son kullanıcının karşısına çıkacak. Hatta Huawei P50, global pazarda hem HarmonyOS’li hem de Android’li sürümleriyle satışta olacak.
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei, Harmony OS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Güncelleme
Windows 10 Microsoft güvenliğine sağlam bir güncelleme geliyor
Şirketin yakın zamanda Microsoft 365 için yayınladığı yol haritasının ardından, Windows 10 Office 365 için olan Microsoft Defender uygulamasına önemli geliştirmeler geliyor. Şu anda hala gelişim aşamasında olan güncellemeler güvenlik ekiplerinin tehditleri ve şüpheli e-postalarla daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olacak.
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İlk olarak gelecek olan güncellemenin ismi “ek iyileştirme uygulamaları” olarak geçiyor. İçeriğinde ise iş yerleri için güvenlik tehditlerine alınan önlemler yer alıyor. Başlarda kötü amaçlı e-postalarda uygulanacak olan önlemler daha sonraları diğer çevrelerde de aktif olacaklar.
İkinci güncellemeyi ise “iyileştirme geliştirmeleri” olarak görebiliyoruz. Benzer şekilde güvenlik imkanlarını geliştirecek olan güncelleme, bilgi işlem ekibine potansiyel tehditleri zarar oluşturmalarından önce araştırma, inceleme ve ortadan kaldırma alanı açacak.
Yetkililer aynı zamanda Microsoft 365 yol haritasında sistemin önceki halini ve yapılan değişikliklerin nasıl farklılıklara yol açtığını da detaylıca anlatıyorlar. Bununla birlikte Microsoft, Office 365 sistemine gelen kötü amaçlı e-postalarla baş etmeleri için iş yerlerine nasıl yardım ettiklerine dair fazladan bilgi de sağlıyor.
Tehditlere karşı görevli kişiler manuel olarak müdahale edebildikleri gibi; tercih etmeleri halinde farklı organizasyonlar otomatik iyileştirme yöntemini de seçebilirler. Böylece güvenliğin tetiklenmesi halinde belirli işlemlerin kendiliğinden aktif hale gelmesini sağlayabiliyorlar.
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