Ubisoft ve Riot Games, çevrimiçi oyuncuların zararlı davranışlarını yapay zekâ aracılığıyla tespit etmek için bir araştırma projesinde iş birliği yapacak. İletişimde Sıfır Zarar olarak adlandırılan proje, oyunların zenginleştirici deneyimler haline gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

İki şirket birlikte, piyasaya sürdükleri oyunların oyun içi verilerinden oluşan bir veri tabanı geliştirecek. Bu, oyunlarda yıkıcı davranışları tespit edip önleyebilecek ve moderasyona katılabilecek yapay zekâ araçlarını eğitmek için kullanılacak. Ubisoft ve Riot Games’e göre, veri tabanı çok sayıda oyuncu ve kullanım durumu içerecek. Toplanan veriler şirketler arasında paylaşılmadan önce anonim hale getirilecektir.

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Bu iş birliği sayesinde Ubisoft ve Riot Games, oyunların oyuncular için zenginleştirici deneyimler sunmaya devam etmesini sağlamak istiyor. Riot Games’e göre, oyunlar daha popüler hale geldikçe, zorlukların ölçeği de artıyor. Şirket, yapay zekâ sayesinde oyunlardaki yıkıcı ve istenmeyen davranışlarla başa çıkmaya devam etmeyi umuyor. İki şirket 2023 yılında projenin ilerleyişine ilişkin bir güncelleme yapacak.