Oyun
Ubisoft Uplay+ görünüşe göre Xbox Game Pass’e ekleniyor!
Ubisoft Uplay+ daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. İddialara göre abonelik sistemi Xbox Game Pass Ultimate bünyesine dahil olacak.
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Ubisoft Uplay+ abonelik sistemini Game Pass bünyesinde görebiliriz!
Oyun dünyası özellikle son birkaç yıldır bazı konularda sınırların dışına çıkmaya çalışıyor. Yeni nesil konsollar ve oyunların ön planda olduğu piyasada alttan altta bazı sistemlerde popülaritesini arttırıyor. Bu sistemlerin başında gelen abonelik hizmeti sayesinde, oyuncular aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna ulaşabiliyor. Microsoft‘un Xbox Game Pass ile oldukça başarılı bir şekilde sürdürdüğü bu sistem görünüşe göre genişlemeye devam edecek. Kütüphanesine EA Play sistemindeki oyunlarını ekleyen Microsoft iddialara göre Ubisoft Uplay+ sistemini de bünyesine katmaya hazırlanıyor. Ubisoft‘un son oyunlarını aylık ödeme yöntemi ile oynamanızı sağlayan sistem, henüz dünya geneline açılmamasına rağmen övgüleri toplamayı başarmıştı.
Henüz iddialardan öteye gitmeyen bu gelişme, oyuncuları heyecanlandırmaya yetti. Başlangıç olarak konsollara Ultimate sürüm ile dahil olması beklenen Ubisoft Uplay+ abonelik sisteminin, oyunları ne ölçüde sunacağı ise bilinmiyor. Ülkemizde kullanımda olmayan abonelik sistemi eğer Game Pass bünyesine dahil olursa bizler de deneme fırsatı elde edebileceğiz. Bethesda‘yı satın aldıktan sonra EA Play ile birlikte artık çoğu oyuncunun ilgisini çeken Microsoft ise, bu hamleler karşılığında piyasadaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine ayda 45 TL, PC üyeliğine ise ayda 30 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.
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Oyun
2021, Indie video oyunlarıyla geliyor
2021 için geliştirilen bağımsız (indie) oyunlar heyecanla bekleniyordu. 2021’de bizi bekleyen bu oyunlar muhteşem bir yıl getirecek gibi görünüyor.
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2021 yılında sunulması beklenen Indie oyunlar
Bilindiği üzere Indie oyunlar, şahıslar ya da ufak yapımcı ekipler tarafından tasarlanıyor. Bu sene içerisinde, çıkması beklenen birçok oyun var. Yapımcılar da bu konuda çok iddialılar. Derlediğimiz oyunlar, içerisinde çeşitli konuları barındırıyor. Bazı filmlerden ilham alınan oyunlar, ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Dedektif-gerilim filmleri, gençlik endişesini konu alan filmler, ilham verici oldu. Yaklaşan bu oyunlar, oyuncuları heyecanlandırıyor.
Farklı platformdaki oyunlar ve daha fazlası için, hepsi burada önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.
“Raptor Boyfriend: A High School Romance”
Geliştiricisi Rocket Adrift olan oyun, 90’larda aşkı arayan, utangaç, garip bir gencin hikayesini anlatıyor. 90’ların gençlik draması olarak tanımlanan oyun, dramatik telefon görüşmeleri, makyaj seansları ve dramatik telefon görüşmeleri dahil her şeye sahip. Çok yakın zamanda yayınlanması beklenen oyun, kısa sürede oyuncularla birlikte olacak.
“Saturnalia”
Epic Games Stor’a gelen şık bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyun 1989‘ da İtalya’nın Sardunya kentinde, her sene esrarengiz bir şekilde kaybolan insanları konu alır. Saturnalia, 2021’de Epic Games Store’da oyuncularla buluşacak.
“She Dreams Elsewhere”
Sürrealist bir atmosfere sahip olan oyun, rüya içerisinde geçer. Macera rol yapma oyunu olarak tanımlanan indie oyun, oyunculara mükemmel bir ortam sunuyor. Mimi Page tarafından bestelenen müzikler ise oyuna farklı bir hava katmış. Oyun bu sene, Mac, Nintendo Switch ve Xbox konsollarına geliyor.
“Goodbye Volcano High”
Kanadalı geliştirici KO_OP tarafından yapılan oyun, lise çağındaki birkaç dinozorun yaklaşan mezuniyetleriyle birlikte hayatı anlamaya çalıştmalarını anlatıyor. Oyun 2021’de, Windows PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5’te oyuncuya sunulacak.
“Season”
Geçtiğimiz günlerde The Game Awards 2020 sırasında duyurulan oyun, gizemli bir dünyanın anılarını toplayan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.
“Nuts”
Sincapları konu alan oyun, farklı grafikleriyle oyuncuyu şaşırtacak gibi duruyor. Oyuncular sincapları izlerken, meraklı yaratıkların sakladığı sırları ortaya çıkaracak. Oyun, 2021’de Windows PC‘de oyuncularla buluşacak.
Bu oyunlar dışında, birçok oyun 2021’de bizlere eşlik edecek. Sizler için derlediğimiz diğer oyunlara göz atabilirsiniz.
“Turnip Boy Commits Tax Evasion”
“Chinatown Detective Agency”
“Venba”
“Skate Bird”
“30XX”
“Mundaun”
“Anno: Mutationem”
“Chaotic Era”
“Hot Pot For One”
“Tunche”
“Tea Cup”
“Dordogne”
“Book Of Travels”
e-Spor
FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı!
E-spor’ların normalden daha fazla önem kazandığı pandemi döneminde bu alandaki bir başka haber ise eMilli Takım’dan geliyor. Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giyecek oyuncuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri başladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen bu seçmelerde, seçilen oyuncular FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ile UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarına katılmaya hak kazanacaklar. Seçmelerin kayıtları ise bu linkten yapılıyor. eMilli Takım seçmelerinde PES için belirlenen son başvuru tarihi 3 Ocak 2021 iken, FIFA için belirlenen başvuru tarihi 16-28 Ocak olmuş.
Seçmelerin nasıl yapılacağını merak ettiyseniz de açıklamalarda, çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle gidileceğinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Çeyrek final, yarı final ve final turlarının ise çoklu maçlar üzerinden organize edileceği belirtiliyor. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4’er adet e-futbolcunun seçileceğini de öğreniyoruz.
eMilli Takım seçmelerinin takvimi nasıl?
eMilli Takım’ın seçmeleri için hazırlanan takvime baktığımızda; PES’in 1.turunun 25 Aralık – 7 Ocak, 2.turunun 11-21 Ocak, finalinin 26-27 Ocak tarihlerinde olacağını görüyoruz. Bu takvimin sonunda yani 27 Ocak tarihinde ise PES seçmelerinin sonuçlarının açıklanacağı belirtilmiş. FIFA seçmelerinin takviminde ise 16 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde 1.turun, 2-15 Şubat tarihlerinde 2.turun, 18-19 Şubat tarihlerinde ise büyük finalin gerçekleşeceği görülüyor. FIFA seçmelerinin sonuçlarının ise 22 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmiş.
Oyun
Jurassic World Evolution, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On beşinci günün ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution oldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Jurassic World Evolution
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 17 saat önce
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