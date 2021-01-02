Ubisoft Uplay+ görünüşe göre Xbox Game Pass’e ekleniyor!

2021 için geliştirilen bağımsız (indie) oyunlar heyecanla bekleniyordu. 2021’de bizi bekleyen bu oyunlar muhteşem bir yıl getirecek gibi görünüyor.

İlginizi çekebilir: Oynayabileceğiniz en iyi 5 Nintendo Switch oyunu

reklam

2021 yılında sunulması beklenen Indie oyunlar

Bilindiği üzere Indie oyunlar, şahıslar ya da ufak yapımcı ekipler tarafından tasarlanıyor. Bu sene içerisinde, çıkması beklenen birçok oyun var. Yapımcılar da bu konuda çok iddialılar. Derlediğimiz oyunlar, içerisinde çeşitli konuları barındırıyor. Bazı filmlerden ilham alınan oyunlar, ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Dedektif-gerilim filmleri, gençlik endişesini konu alan filmler, ilham verici oldu. Yaklaşan bu oyunlar, oyuncuları heyecanlandırıyor.

Farklı platformdaki oyunlar ve daha fazlası için, hepsi burada önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

“Raptor Boyfriend: A High School Romance”

Geliştiricisi Rocket Adrift olan oyun, 90’larda aşkı arayan, utangaç, garip bir gencin hikayesini anlatıyor. 90’ların gençlik draması olarak tanımlanan oyun, dramatik telefon görüşmeleri, makyaj seansları ve dramatik telefon görüşmeleri dahil her şeye sahip. Çok yakın zamanda yayınlanması beklenen oyun, kısa sürede oyuncularla birlikte olacak.

“Saturnalia”

Epic Games Stor’a gelen şık bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyun 1989‘ da İtalya’nın Sardunya kentinde, her sene esrarengiz bir şekilde kaybolan insanları konu alır. Saturnalia, 2021’de Epic Games Store’da oyuncularla buluşacak.

“She Dreams Elsewhere”

Sürrealist bir atmosfere sahip olan oyun, rüya içerisinde geçer. Macera rol yapma oyunu olarak tanımlanan indie oyun, oyunculara mükemmel bir ortam sunuyor. Mimi Page tarafından bestelenen müzikler ise oyuna farklı bir hava katmış. Oyun bu sene, Mac, Nintendo Switch ve Xbox konsollarına geliyor.

“Goodbye Volcano High”

Kanadalı geliştirici KO_OP tarafından yapılan oyun, lise çağındaki birkaç dinozorun yaklaşan mezuniyetleriyle birlikte hayatı anlamaya çalıştmalarını anlatıyor. Oyun 2021’de, Windows PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5’te oyuncuya sunulacak.

“Season”

Geçtiğimiz günlerde The Game Awards 2020 sırasında duyurulan oyun, gizemli bir dünyanın anılarını toplayan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

“Nuts”

Sincapları konu alan oyun, farklı grafikleriyle oyuncuyu şaşırtacak gibi duruyor. Oyuncular sincapları izlerken, meraklı yaratıkların sakladığı sırları ortaya çıkaracak. Oyun, 2021’de Windows PC‘de oyuncularla buluşacak.

Bu oyunlar dışında, birçok oyun 2021’de bizlere eşlik edecek. Sizler için derlediğimiz diğer oyunlara göz atabilirsiniz.

“Turnip Boy Commits Tax Evasion”

“Chinatown Detective Agency”

“Venba”

“Skate Bird”

“30XX”

“Mundaun”

“Anno: Mutationem”

“Chaotic Era”

“Hot Pot For One”

“Tunche”

“Tea Cup”

“Dordogne”

“Book Of Travels”