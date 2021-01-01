Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor

Başta Microsoft Edge ve Google Chrome olmak üzere Chromium tabanlı tarayıcılar antivirüs kullanan Windows 10 sistemlerinde bazı sorunlara neden olabiliyorlardı. Ancak Chromium için yeni gelen güncellemeyle artık bu tarayıcılar daha akıcı bir şekilde çalışabilecekler.

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Şimdiye kadar Windows 10 işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlarda kısa süreliğine dosya kilitlemeye ayarlanmış antivirüs veya tarama yazılımı olduğunda; Chromium tarayıcılar bazı işlevlerini doğru bir şekilde yapamıyorlardı. Hatta bu sorun, eğer sistem tarayıcısı sistem sürücüsünde yüklü ve Chrome gibi üçüncü parti yazılımları tarıyorsa çok daha belirginleşiyordu. Bu da özellikle kullanıcılar sayfa işareti veya başka bir dosyayı kaydetmek istedikleri zaman internet tarayıcılarında sorun yaşamalarına yol açıyordu.

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Chrome Gerrit üzerinden paylaşılan yeni bir yazıda Windows için Google Chrome yönetiminde yer alan Bruce Dawson, Chromium tabanlı tarayıcıların Windows 10 üzerinde antivirüslerle olan uyumsuzluğunu çözeceği düşünülen güncellemeyle alakalı yeni bilgiler verdi.

Dawson’un açıklık getirdiğine göre, antivirüs programları veya başka sistem tarayıcılarının kısa süreliğine bazı dosyaları kilitlemeleri, ImportantFileWriter kullanan dosya veya sayfa işareti kaydı süreçlerinde sık sık sorunlara yol açıyor. Yeni getirilen güncelleme ile ise süreçteki ReplaceFile adımını birkaç kez tekrarlayarak bu sorun çözülmeye çalışılacak. Aynı zamanda gelecek zamanlarda ayarlamalar yapabilmek için tekrarın kaç kez gerektiğini de hesaplayacak bir sistem de mevcut olacak. Son olarak ise bunun sadece Windows’ta olduğu düşünüldüğü için orada işleme geçirildiği de belirtiliyor.

Chromium sistemine dahil edilen bu güncellemenin, Google Chrome, Microsoft Edge ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılara sonraki güncellemelerinde gelmesi muhtemel.