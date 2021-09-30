Uber, İngiltere’deki Yakıt Krizinin “Etkisi Olmadığını” Söyledi

Uber, Birleşik Krallık genelinde birçok benzin istasyonunu boş bırakan yakıt talebindeki artışın işini etkilemediğini söylerken, bazı sürücüler yükün kendilerine geçtiğini söylüyor.

İngiliz sürücülerin son günlerde panikle benzin satın alması, uzun kuyruklara ve benzin istasyonlarının kapanmasına neden oldu. İngiltere’nin şu anda teslimatları aksatan ve mal ve yakıt tedarikini kısıtlayan yaklaşık 100.000 kamyon şoförü sıkıntısı olduğu tahmin ediliyor. Birleşik Krallık hükümeti şimdi yakıt sağlamak için askeri personel kullanmayı planlıyor.

Kaosa rağmen Uber, yakıt sorunlarının bir sonucu olarak “hizmet üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını” söyledi. Şirketten bir sözcü, “Durumu yakından izliyoruz ve hızlı bir şekilde çözülmesini umut eden sürücülerle görüşmeye devam ediyoruz” dedi.

Ancak Uber sürücüsü Nader Awad “zorlu” olduğunu söyleyenlerden sadece biri. Yakıt doldurmak için bir benzin istasyonu aramak için zaman kaybettiğini ve ardından uzun bir sırada oturduğunu da sözlerine ekledi. “Serbest meslek sahibi olduğumuz göz önüne alındığında, dizel veya benzin almaya çalışırken zaman kaybettiğinizde para kaybediyorsunuz” dedi.

Awad, çarşamba günü bir benzin istasyonunda bir hatta katıldığını ancak pompaya ulaşmasının 45 dakika sürdüğünü söyledi. Ve oraya vardığında, haftada yaklaşık 250 sterlinlik dizel tüketen dokuz kişilik Mercedes’ine sadece 30 sterlin değerinde dizel koymasına izin verildi.

Destek yok

Doğu Londra’daki Walthamstow’da yaşayan eski bir İngiliz Gaz yöneticisi olan Awad, Uber’in kendisine herhangi bir destek teklif etmediğini söyledi. Bunun, araç çağırma şirketleri Bolt ve Ola için de geçerli olduğunu söyledi.

Başka bir Uber sürücüsü olan Akram Kader, pompaların çoğunun kapalı olduğunu ve sürücülerin hala çalışmakta olanlara erişmek için 30-45 dakika beklemesi gerektiğini söyledi. Londra’nın batısındaki Fulham’da yaşayan Kader, “Bir sürücü olarak işi yapmaya hazır olduğumuzdan emin olmalıyız” dedi. “Onlar (Uber) acıyı hissetmeyecekler.”

“Depom boşsa, uzun bir yolculuğa çıkarsam o işi reddetmek zorundayım. Başka seçeneğim yok.”

Tek sorun yakıt değil

Yakıt sıkıntısı öncesinde, araç çağırma uygulamaları Birleşik Krallık’taki talebi karşılamakta zorlanıyordu. Birden fazla müşteri, uygulamaların son haftalarda kendilerini bir sürücüye bağlayamadığını ve bunun da onların toplantılara geç kalmalarına veya bir günün sonunda gece dışarıda mahsur kalmalarına neden olduğunu söyledi.

Diğerleri, uygulamalar özellikle meşgul olduğunda ortaya çıkan “dalgalanma fiyatlandırması” nedeniyle fahiş maliyetlerle karşılaştıklarını söyledi. Müşterilere göre sorunlar akşam geç saatlerde veya hafta sonu meydana geliyor.

Sorun arz ve talebe bağlı. Başka bir deyişle, talep edilen tüm yolculukları kabul edecek yeterli sürücü yok. Ve yükselen fiyatlar da durumu daha zora soktu.

Mobilite uygulaması Bolt’un kurucu ortağı ve CEO’su Markus Villig, geçen hafta CNBC’nin “Squawk Box Europe” programına, müşteriler için fiyatların “her zamankinden daha yüksek” olduğunu söyledi.

Uber de aynı sorunu yaşıyor. Uber’in İngiltere işinin mayıs ayında pandemi öncesi seviyelere geri dönerken İngiltere’de talebin arttığını ve birçok şehrin şimdi pandemi öncesi seviyelerin ötesinde talebi olduğu belirtildi. Talep, Mart 2020’den önce Birmingham’da %22, Sheffield’de %30 ve Nottingham’da %40’ın üzerinde daha yüksek.