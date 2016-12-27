Uber’in Servisleri Türkiye Genelinde Tamamen Yasaklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada popüler araç servisi şirketi Uber ülkemizde resmen yasaklandı.

Akıllı telefonlarda yer alan uygulama ile araç servisi hizmeti veren Uber artık ülkemizde korsan taksi ile eşit tutulacak. ABD’li şirket hizmetlerine devam ettiği takdirde cezaya çarptırılacak. Yolcu taşıdığı tespit edilen aracın sahibi şoför değilse sadece para cezası kesilecek. İlk seferinde 2532 TL ikinci seferinde ise 4 220 TL olacak. Eğer hizmet veren şoför aynı zamanda araç sahibiyse para cezasının yanında araç 60 gün trafikten men edilecek.

Diğer taraftan servisi kullanan yolcuya da ceza kesilecek. Yolculara kesilen ceza ise 281 TL tutarında olacak. 12 Aralık tarihinde gönderilen talimata göre sahibinin kullanmadığı araçlar bağlanmayacak. Daha önce hizmet veren araçlar kim kullanırsa kullansın bağlanıyordu.

Konuya ilişkin cevap ise gecikmedi. Şirket UberXL araçlarının Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli belgeleri aldığını vergilerini ödediklerini bildirdi. Bu hizmet için gerekli olan D2 belgesine sahip olduklarını ve korsan adı verilen yasadışı oluşumlara uygulanan cezaların kendilerine uygulanmaması gerektiği belirtildi.