İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve Uber arasındaki gerginlik had safhaya tırmanacak. İstanbul Taksiciler Esnaf odası son derece bir ilginç bir karara ve uygulamalara imza attılar.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber’e meydan okumak için 200 adet Tesla marka elektrikli otomobil alınacağını ve bunların en kısa süre içerisinde trafiğe çıkacağını kamuoyu ile paylaştı.

Kısa süre önce yüzde 15 daha pahalı “Lüks Taksi” uygulamasına kucak açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200 Tesla elektrikli otomobil satın alarak, yolcuların keyfini üst düzeye çıkaracağını iddia etti.

Daha çarpıcı olan gelişme ise ise şu: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, dev şirketin ülkemizdeki faaliyetlerine son vermek istiyor. Taksiciler Esnaf Odası, 9 Ekim 2017’de Amerikalı şirket ve politikaları hakkında geniş çaplı bir açıklama yaparak, ünlü uygulamanın ülkemizde yasaklanmasını veya kısıtlanmasını talep edecek. Bu protestonun sonucunda nasıl bir karar alınacağı ise merak konusu. Zira Uber ve benzeri servislere, özellikle sosyal medyada ciddi bir destek olduğunu söylemek mümkün.