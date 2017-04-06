Twitter’ın mobil tarayıcı versiyonuna çok daha hızlı, yeni, yavaş bağlantılar için tasarlanan ve sade bir versiyonu olan Lite seçeneği de kullanıma açıldı.

Twitter’ın bu versiyonu özellikle gelişmekte olan marketleri ve internet bağlantısı çok da hızlı olmayan ülkeleri hedef alıyor. Lite sitesi ile beraber toplamda indirilen veri 1 MB’ın altına indiriliyor. Videolar ve görseller ise yüklenmiyor ve flu şekilde geliyor. İçeriği görmek isteyen kullanıcıların bu içeriğe tıklaması ve yüklemesi gerekiyor.

Yapılan açıklamaya göre sitenin Lite versiyonu bir çok 3G cihazda 5 saniyenin altında yükleniyor. Lite site %30 daha hızlı yüklenirken %70 daha az mobil veri indiriyor. Site Google ile işbirliği içerisinde Progressive Web App (PWA) kullanılarak tasarlandı. Ayrıca Android cihazlarda push bildirimleri destekliyor. Siteyi telefonun ana ekranına kısa yol olarak kaydetmek mümkün. Daha sonra sıradan bir uygulamaymış gibi uygulama çekmecesinde yer alıyor. iOS sürümünde de kısayol oluşturulabiliyor ancak push bildirim desteği iOS’ta yok.