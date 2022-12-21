Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından büyük yapısal değişimler geçeren Twitter’ın abonelik sistemi Twitter Blue bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce resmi olarak yeniden kullanıma sunuldu ve platformda yeni onay işaretleriyle dolu bir dönem başladı.

Şirket, yavaş yavaş yeni özellikleri entegre ederek, platformdaki işletmelere, devlet kurumlarına ve diğer kuruluşlara yeni onay işaretleri ve profil etiketleriyle kendilerini ayrıştırmanın bir yolunu sunuyor. Ancak yapılan bu değişiklikler, birçok kullanıcının kafasını karıştırmış ve yeniliklerin anlamı hakkında tartışmalara yol açmıştı.

Twitter ekibi, nihayet bu tartışmalara son vermek için yeni onay işaretleri ve etiketlerle ilgili ayrıntıları yayınlayarak platformdaki hesap türlerinin daha net ayırt edilmesini sağladı!

Mavi Tik

Twitter’da uzun bir süredir gördüğümüz ve alıştığımız mavi tik, yeni dönemde en kafa karıştırıcı olan işaretlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda mavi onay işaretine sahip iki tür hesap var. Birincisi, daha önce şirket tarafından kimliği doğrulanmış ve mavi onay işareti almış hesaplar, ikincisi ise yeni Twitter Blue için ödeme yapmış hesaplar.

Altın Tik

Yeni dönemle beraber hayatımıza giren altın onay işareti, işletmeler için Twitter Blue programına dahil olan resmi işletme hesapları için kullanılacak. Şu anda bu değişiklik test aşamasında ve yalnızca davet edilen belirli işletmelerin katılmasına izin veriliyor. Ancak bu programa katılan işletmelerin sayısının oldukça fazla olduğunu söylemekte fayda var.

Altın onay işaretine ek olarak, bu hesaplar alıştığımız dairesel olan profil resimlerinden farklı olarak köşeleri yuvarlatılmış kare profil resimlerine sahip olacak.

Gri Tik

Altın tik gibi, yeni dönemle beraber hayatımıza giren gri tik, “bir devlet kurumu veya yetkilisi ya da çok taraflı bir kuruluş” için kullanılacak. Buna ulusal ve yerel kriz müdahale hizmetleri, kamu güvenliği, kolluk kuvvetleri, düzenleyici kurumlar gibi kuruluşlar dahil olacak.

Yeni Etiketler Yolda!

Onay işaretlerine ek olarak Twitter, platformdaki herhangi bir kategoriye girmeyen çeşitli farklı kuruluşlar için de etiketlere sahip olacak. Bu gelişmeyle beraber, kullanıcıların bir kuruluşun ülke bağlantısı, hükümet bağlantısı veya diğer bağlantıları olup olmadığı gibi bilgilere erişmesi amaçlanıyor.

Ayrıca botlar tarafından yönetilen hesaplar için de etiketler olacak ve kullanıcıların kendi belirleyebilecekleri profesyonel etiketler de platformda sunulacak.

Twitter’ın bu değişikliklerle beraber köklü bir yenilenme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu tür değişiklikler ilk etapta kullanıcılar için kafa karıştırıcı olsalar da, şirketin değişiklikler konusunda şeffaf davranması kullanıcıların yenilikleri anlamasını kolaylaştıracaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’ın yeni dönemi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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