Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından, şirket son birkaç hafta içinde oldukça köklü değişiklikler yaptı. Şirket gelir modelini tamamen yeniden yapılandırırken, Twitter’ın çalışanlarının neredeyse yarısı işten çıkarıldı. Musk’ın amaçları arasında Twitter’ı hızlandırmak, yanlışlıkla hesabına engel getirilmiş olabilecek kişilerin engelini kaldırmak ve sitedeki gerçek olmayan kullanıcıların (Botların) sayısını ciddi ölçüde azaltmak vardı.

Musk, Twitter’ın kullanım politikalarında değişiklikler yaparak bu amaçlarına yerine getirmek istese de, yaptığı bazı değişiklikler pek de hoş karşılanmıyor. Twitter’ın üçüncü taraf platformları tanıtmak için kullanılmasına engel getiren kullanım politikası da birçok kullanıcı tarafından eleştiriyle karşılandı.

Bunun ardından Musk, ilerleyen vakitlerdeki politika değişikliklerine karar vermek için Twitter anketleri düzenleyeceğini belirtmişti. Sözünü tutan Musk, skandal niteliğindeki bir sonraki anketini paylaştı. Bu ankette sorulan soru, Musk’ın şirket CEO’luğu görevinden ayrılmasını gerektirebilir!

Kendi hesabından, “Sizce Twitter başkanlığını bırakmalı mıyım? Anketin sonuçlarına uyacağım.” başlıklı bir anket başlatan Musk’ın sorusuna gelen cevaplar, Musk’ın şirketteki CEO’luk görevine son verebilir. Öyle ki, oy kullanan 17,503,901 kişiden %57.5’lik bir kesim Musk’ın ayrılmasını isterken, yalnızca %42.5’lik bir kesim Musk’ın CEO’luk görevine devam etmesini istiyor.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Bunun 18 Aralık’ta başlayan anketin nihai sonuçları olduğunu belirtelim. Eğer Musk, söylediklerinde kararlıysa görevi bırakmak zorunda kalacak. Ancak Musk’ın CEO’luk görevini bırakmaya pek de niyetli olmadığını söylemek mümkün.

Musk, paylaşımına gelen yorumlardan birinde firmanın yeni CEO’su olarak bir başkasını öneren kullanıcıya verdiği cevapla CEO’luk görevini bırakmayacağının sinyallerini verdi. Cevabında, “Twitter’ı gerçekten canlı tutabilecek kimse bu işi istemiyor. Yerime gelebilecek biri yok.” ifadelerini kullanan Musk, birçok kullanıcıdan beğeni aldı.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022