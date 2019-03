Twitter yeni özelliğini duyurdu!

Twitter, yapacağı yeni güncelleme ile kameraya hızlı erişim özelliğini kullanıcılarına sunacak. Ekranı sola kaydırarak artık kamera açılabilecek ve tweet atma özelliğini kullanabileceksiniz.

İlginizi çekebilir: Ulaştırma Bakanlığından Boeing 737 MAX açıklaması!

Sosyal medya devi Twitter yeni bir güncelleme ile uygulamada kamerayı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Rakiplerine göre fotoğraf konusunda geride kalan sosyal medya devi, yapacağı yeni güncelleme ile birlikte kamerayı daha fazla ön plana çıkaracak.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq

— Twitter (@Twitter) 13 Mart 2019