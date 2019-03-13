Twitter yeni özelliğini duyurdu!

Twitter yeni özelliğini duyurdu!

13 Mart, 2019 Sosyal Medya 0 yorum

Twitter, yapacağı yeni güncelleme ile kameraya hızlı erişim özelliğini kullanıcılarına sunacak. Ekranı sola kaydırarak artık kamera açılabilecek ve tweet atma özelliğini kullanabileceksiniz.

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Twitter Kameraya hızlı erişim!

Sosyal medya devi Twitter yeni bir güncelleme ile uygulamada kamerayı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Rakiplerine göre fotoğraf konusunda geride kalan sosyal medya devi, yapacağı yeni güncelleme ile birlikte kamerayı daha fazla ön plana çıkaracak.

Sola kaydırarak hızlı bir şekilde başlatacağınız kamera ile konum etiketleyebilir ve üzerine tweetinizi yazarak paylaşabilirsiniz. İlk olarak ABD’de olacak büyük etkinliklerde devreye girecek olan özellik daha sonrasında tüm dünyadaki kullanıcılara açılacak.

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