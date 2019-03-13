Ulaştırma Bakanlığından Boeing 737 MAX açıklaması!

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX uçaklarının Türkiye hava sahasına giremeyeceğini söyledi.

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İntikal uçuşu yapılabilecek!

Dünya genelinde Boeing 737 serisi uçaklar üzerinde yapılan gelişmelerden sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir açıklama yayınlandı. Daha önce THY tarafından uçuşlarının durdurulma kararı alınan Boeing 737-8 MAX, 737-9 MAX uçakları için, Türkiye hava sahasına giriş izni de artık verilmiyor.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece intikal uçuşu yapacak uçakların Türk hava sahasına giriş izni verilecek olduğuna vurgu yapıldı. Yani boş bir şekilde yer değiştirme uçuşu yapan uçaklar havada kalabilecek. Bu konuyla ilgili gelişmeler devam ettikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.