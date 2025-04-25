Steam Rockstar Games iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında, popüler oyunlara indirimli şekilde erişilebiliyor. Oyuncular için büyük fırsatlar sunan bu indirimler sayesinde pek çok popüler oyun çok daha uygun fiyata geliyor. İşte Steam indirimli Rockstar Games oyunları!

Steam Rockstar Games indirimleri başladı! İşte indirimdeki oyunlar!

Steam Rockstar Games indirim kampanyası kapsamında oyuncular birbirinden popüler yapımlara çok uygun fiyatlara ulaşma şansı elde ediyor. Oyuncular için büyük fırsatlar sunan bu indirimler, 8 Mayıs’a kadar geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Steam Rockstar Games indirimleri kapsamında Grand Theft Auto V Enhanced, yüzde 50 indirimle satışta. Bunun yanı sıra Max Payne 3 gibi nostaljik yapımlar yüzde 70’e kadar düşen fiyatlarla oyuncularla buluşuyor. İndirim oranlarının yüzde 75‘e kadar çıkması, kampanyayı oldukça cazip hale getiriyor.

İşte Steam Rockstar Games indirimli oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Max Payne 2: The Fall of Max Payne 9,99 dolar 2,49 dolar %75 Max Payne 3 19,99 dolar 5,99 dolar %70 Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 19,99 dolar 6,99 dolar %65 Bully: Scholarship Edition 14,99 dolar 5,24 dolar %65 Manhunt 9,99 dolar 3,49 dolar %65 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 59,99 dolar 23,99 dolar %60 Grand Theft Auto V Enhanced 29,99 dolar 14,99 dolar %50 L.A. Noire: The VR Case Files 29,99 dolar 14,99 dolar %50

Steam üzerinden yapılacak alışverişlerde, bu indirimlerin oyunculara ciddi bir avantaj sağladığı açık. Steam indirimli oyunlar arayan kullanıcılar için bu kampanya adeta ilaç gibi geldi.

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