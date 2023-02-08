Kısa bir süre önce durum güncellemesi için bir dizi yeni özellik yayınlayan meta sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de bazı beta test kullanıcıları için sohbetlerinizde 100’e kadar medya paylaşma özelliğini yayınlıyor.

WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo’nun haberine göre, “Android için en son WhatsApp beta 2.23.4.3 güncellemesi sayesinde, bazı beta test kullanıcıları artık 100’e kadar medya paylaşabiliyor.”

WhatsApp hesabınız için artırılmış medya paylaşım özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, uygulama içindeki medya seçicide 30’dan fazla medya seçmeyi denemeniz yeterlidir. Özelliğin mevcut olması durumunda, nihayet 100 medyaya kadar paylaşabileceksiniz.

Bu özellik, kullanıcıların anılarını ve anlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarını kolaylaştırarak nihayet tüm albümleri paylaşabilecekleri için gerçekten yararlıdır. Buna ek olarak, yeni sınır, kullanıcıların çok sayıda medya dosyası göndermeleri gerektiğinde aynı fotoğrafı veya videoyu birden fazla kez seçmelerini önlemeye yardımcı oluyor.

Sohbetlerinizde 100’e kadar medya paylaşma özelliği bazı beta test kullanıcıları için mevcut ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.

Ayrıca bkz: WhatsApp Yeni Durum Özelliğini Duyurdu

Bu arada WhatsApp, WhatsApp Durumu kullanma deneyimini geliştirebileceğini iddia ettiği bir dizi yeni özellik ekledi. Durum, 24 saat içinde kaybolan Reels ve Snapchat’teki Hikayeler gibidir ve WhatsApp kişi listenizdeki diğer kişilere göstermek için video, fotoğraf ve hatta metin içerebilirsiniz.

Hatta uçtan uca korumalıdır, bu da Durum’u güvenli bir şekilde paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Ancak mesajlaşma uygulaması bu seçenek için yeni özellikler getirmeye devam ediyor ve bunlardan beşi bu hafta şirket tarafından resmen onaylandı.

Geçtiğimiz hafta, mesajlaşma platformunun Android beta sürümünde daha uzun grup konularını ve açıklamalarını kullanıma sunduğu bildirilmişti.

Grup yöneticilerine gruplarını adlandırırken daha fazla özgürlük sağlamak için grup konusunun karakter sayısı 25’ten 100’e çıkarılırken, grup açıklaması 512 karakterden 2048 karaktere yükseltildi.