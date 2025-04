The Witcher, büyük finaline hazırlanıyor. Hayranların merakla beklediği The Witcher 5. Sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken, yeni Geralt rolünde izleyici karşısına çıkacak olan Liam Hemsworth’ün ilk kareleri sonunda paylaşıldı. Peki, The Witcher 5. sezon ne zaman çıkacak ve final sezonunda bizi neler bekliyor?

The Witcher 5. Sezon çekimlerinden görüntüler geldi

Netflix, The Witcher dünyasında son bir maceraya çıkmaya hazırlanırken, The Witcher final sezonu için setten gelen yeni kareler gündeme bomba gibi düştü. İngiltere’de gerçekleşen çekimlerde, Liam Hemsworth’ün Geralt kostümüyle olan pozları ilk kez gözler önüne serildi.

Görüntülerde, sahnelerde iki farklı dublörün yer alması dikkat çekti. Paylaşılan yeni fotoğraflar, bizzat Hemsworth’ün Geralt karakterine nasıl hayat verdiğini gösteriyor. Arka planda görülen arı kovanları ve arıcı kostümleri, Andrzej Sapkowski’nin Tower of the Swallow kitabına doğrudan bir gönderme yapıldığını düşündürüyor.

Yeni sezonda, Geralt’ın arıcılar ile yollarının kesiştiği ve bu sayede druidlere ulaşmaya çalıştığı bir hikâye örgüsü bekleniyor. Geralt’ın taşıdığı özel kılıcın, Zoltan karakteri ile ilgili bir gelişmeye işaret ettiği konuşuluyor.

Henry Cavill’in ayrılığı sonrası Liam Hemsworth’ün performansı büyük merak konusu olmuştu. Şu ana kadar paylaşılan kareler, Hemsworth’ün role hızlıca uyum sağladığını ve The Witcher evrenine güçlü bir giriş yaptığını gösteriyor.

