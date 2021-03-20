Twitter, Türkiye’ye temsilci atayacak

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Bu kararın ardından ülkemizde hala temsilcilik açmayan tek sosyal ağ olarak Pinterest kaldı.

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1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti. Bu süreçte temsilcilik açmayan firmalar kademeli olacak şekilde başta para cezası sonrasında ise bant kısıtlamasıyla karşılaşacaktı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter platformunun da Türkiye’de temsilci bulunduracağını açıkladı.

Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak! Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

Twitter hesabından açıklama yapan Sayan; “Artık Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak!

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması; vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan; Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz” dedi.

Son olarak Twitter tarafından konu ilgili olarak; “Türkiye’de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter’ın Türkiye’de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik.

Türkiye’de Twitter kullanan kişilerin seslerini ve verilerini korumaya kararlıyız. Hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz.

Türkiye’deki kamusal sohbeti; korumak, insanları bu sohbete erişmeleri için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmaya devam edeceğiz ” denildi.

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