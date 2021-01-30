Apple Car, Hyundai ya da Kia tarafından üretilebilir

Apple’ın gelişen elektrikli otomobil pazarına olan büyük ilgisi artık bir sır değil. Şirket bu konu hakkında uzun yıllardır perde arkasında bir takım çalışmalar yapıyor. Son dönemde Apple Car ile ilgili iddialar alevlenirken, üretim tarafında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı!

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Apple Car üretim planı, Hyundai yöneticilerini ikiye böldü!

Hyundai, yılın ilk günlerinde Apple ile elektrikli bir otomobil geliştirmek için çalıştıklarını duyurmuştu. Yapılan açıklama kısa süre sonra geri çekilirken, bu flaş duyuru fısıltı gazetesinin çalışmasına yetti. Reuters’ın paylaştığı habere göre, Hyundai ve Apple arasında bir süredir ileri düzeyde görüşmeler yapılıyor. Ancak Koreli markanın bazı yöneticileri, Apple ile işbirliği yapmak için pek istekli değil. Bunun nedeni olarak da Apple ile üretim düzeyindeki bir anlaşmanın Hyundai’ye bir şey katmayacağı gösteriliyor.

Otomotiv sektörü içerisindeki kaynaklar ise Hyundai’nin daha fazla çekincesi olduğunu bildiriyor. Marka şuan motor, şanzıman ve gövde çeliği üretimini bile kendi içerisinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Hyundai’nin içinde oluşturduğu muhafazakar üretim yapısı, Apple Car üretiminin önünde engel olabilir. Öte yandan, şirketin ABD odaklı premium markası Genesis’in de bu süreçten olumsuz yönde etkileneceğinden endişe duyuluyor.

Apple ve Hyundai arasında bir anlaşma imzalandığı takdirde Apple Car üretiminin Kia’nın Georgia fabrikasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunun nedeni de Apple’ın ABD gümrük tarifelerinden dolayı üretimin ülke içerisinde yapılmasını istemesi. Ayrıca Apple’ın uzun vadede Hyundai ve Kia ile teknoloji paylaşımına da sıcak baktığı ifade ediliyor. Bundan dolayı bir kazan-kazan ilişkisinin doğması da söz konusu. Son olarak Apple Car’ın üretimi için 2024 yılının planlandığını belirtelim.

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