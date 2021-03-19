Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye temsilcisi atamak için adım attığı iddia ediliyor. Bu habere şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Instagram, platformun çocuklara özel bir versiyonunu geliştiriyor!

reklam

Sosyal medya düzenlemesi çerçevesinde Twitter, geç de olsa Türkiye temsilcisi atamayı kabul ettiği iddia ediliyor. Basına yansıyan bu bilgiye göre, sosyal medya platformu, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirdi.

reklam

1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası; Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.

Bu süreçte Türkiye’de ilk temsilci atama kararını, Rus VK platformu vermişti. Ayrıca Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlar temsilci atamayı kabul etmişti. Ancak Twitter herhangi bir adım atmamıştı.

Daha önce para cezası alan ve halihazırda reklam faaliyetlerini durdurma cezası almış olan Twitter; bant daraltma cezasının konuşulduğu şu günlerde bir Türkiye temsilcisi atamayı nihayet kabul ettiği ifade ediliyor.

Bugün ise Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre; Twitter, yeni bir ceza ile karşılaşmamak için Türkiye’de temsilci atamayı kabul etmiş. Şimdilik bir iddiadan ibaret olan bu haberin gerçeklik payı oldukça yüksek . Çünkü eğer Twitter temsilci atamazsa hem para cezasına çarptırılacak hem de daha sonrasında ağ trafiği yavaşlatılacaktı.

Son olarak platformun Türkiye’deki avukatı olan Gönenç Gürkaynak da son durum ile ilgili olarak Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Gönenç Gürkaynak; “Sayın basın mensupları: Twitter’ın Türkiye’de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum” dedi.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!