Genel
Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye temsilcisi atamak için adım attığı iddia ediliyor. Bu habere şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Instagram, platformun çocuklara özel bir versiyonunu geliştiriyor!
Sosyal medya düzenlemesi çerçevesinde Twitter, geç de olsa Türkiye temsilcisi atamayı kabul ettiği iddia ediliyor. Basına yansıyan bu bilgiye göre, sosyal medya platformu, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirdi.
1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası; Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.
Bu süreçte Türkiye’de ilk temsilci atama kararını, Rus VK platformu vermişti. Ayrıca Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlar temsilci atamayı kabul etmişti. Ancak Twitter herhangi bir adım atmamıştı.
Daha önce para cezası alan ve halihazırda reklam faaliyetlerini durdurma cezası almış olan Twitter; bant daraltma cezasının konuşulduğu şu günlerde bir Türkiye temsilcisi atamayı nihayet kabul ettiği ifade ediliyor.
Bugün ise Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre; Twitter, yeni bir ceza ile karşılaşmamak için Türkiye’de temsilci atamayı kabul etmiş. Şimdilik bir iddiadan ibaret olan bu haberin gerçeklik payı oldukça yüksek . Çünkü eğer Twitter temsilci atamazsa hem para cezasına çarptırılacak hem de daha sonrasında ağ trafiği yavaşlatılacaktı.
Son olarak platformun Türkiye’deki avukatı olan Gönenç Gürkaynak da son durum ile ilgili olarak Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Gönenç Gürkaynak; “Sayın basın mensupları: Twitter’ın Türkiye’de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum” dedi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor
Twitter, kullanıcıların Tweetleri okurken önlerine çıkan YouTube videolarını doğrudan izleyebilmelerine izin vermeyi test ediyor. Test ettiği bu özellik, Twitter’dan ayrılmadan video izlemenize izin verecek.
İlginizi Çekebilir: Rusya, Twitter’ı resmen yavaşlattı
Twitter, yeni özelliğiyle birçok kolaylık sağlayabilir!
Twitter, YouTube videolarını doğrudan zaman çizelgenizde izlemenize izin vermenin bir yolunu test ediyor. Normal zamanlarda Twitter, ana sayfasında dolaşırken, bir YouTube bağlantısına girdiğinizde sizi YouTube uygulamasına gönderiyordu. Kullanıcılar herhangi bir bağlantı gördüklerinde, ana sayfadan ayrılmak istemiyor. Bugün iOS‘ta test edilen yeni özellik, sizi Twitter’dan başka bir uygulamaya yönlendirmeyecek. Aynı zamanda bu özellik, siz ana sayfada dolaşırken videonun alt tarafta hala oynatılıyor olmasına da izin verecek.
Twitter, uygulamasında küçük bir kesit paylaştı. Bu kesiti paylaştıktan sonra, yaptığı açıklamada bu testin, Kanada , Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Suudi Arabistan’daki çok küçük bir kullanıcı grubuna sunacağını söyledi. Bu kullanıcı grubu ön görülen özelliği test edecek. Bir Twitter sözcüsü “iOS’taki mevcut test dört haftalık bir deneme olacak, Aynı zamanda sonuçlara göz atıp değerlendireceğiz.” dedi.
Geçtiğimiz hafta iOS ve Android için iki farklı test duyurulmuştu. Bu iki test, sosyal ağda medyayı paylaşmayı ve görüntülemeyi iyileştirmeyi amaçlayan testlerdi. Yapılan yeni test de bu iki test ile birlikte geliyor. Bu test, kullanıcıya “ne görürsen onu alırsın” ön izlemesi ekliyor. Bu da tweet taslağı hazırlarken olduğu gibi, zaman çizelgenizde görünmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda şirket, 4K görüntüleri mobil cihazlara yükleme ve görüntüleme yollarını da test ediyor.
Twitter ayrıca yakında, sosyal ağ uygulaması Clubhouse‘a benzeyen yeni bir “Spaces” sohbet odası özelliğini de başlatacak. Twitter, Spaces ile kullanıcılara, kullanıcıların oluşturabileceği veya katılabileceği genel sohbet odaları sunmayı planlıyor. Toplantı alanını oluşturan kullanıcı, katılımcılarla konuşmak için ayrıcalıklara sahip olacak. Aynı zamanda, dokuz kişiye kadar kullanıcıyı, oluşturulan odalara alma özelliğine de sahip. Twitter, Nisan ayında herkes için Spaces’i kullanıma sunmayı planlıyor.
Test edilen bu özellik, birçok kullanıcı için oldukça önemli. Kullanıcılar bağlantılar yüzünden ekran değiştirmeyi sevmiyordu. Bu özellik hayata geçerse Twitter’da geçirilen saat ortalaması artacak gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia X20 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Nokia X20 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı ve test sonuçları ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Nokia X20 Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak!
Nokia eski günlerine dönmek için ince eleyip sık dokuyor. Akıllı telefon piyasasında tekrardan aktif olan firma, alternatif sayısını da arttırmaya devam ediyor. X20 modeli için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, giriş seviye akıllı telefon rekabetine 5G‘li bir model ile girecek. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon tekli çekirdek performansında 507 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1661 puanı hanesine yazdırdı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerinden küçük detaylar ortaya çıktı. Nokia X20 modeli 5G özellikli Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon ayrıca 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı ne yazık ki. Nokia G10, X10 ve X20 modellerini 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Bakalım firma yeni cihazları ile bu yılın önemli alternatifleri arasına girmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Epic Games, The Fall oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına The Fall oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft, Sega ve Konami’yi satın almak istiyor
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 17,00 TL olan The Fall adlı oyunu ücretsiz yaptı.
The Fall; yüksek teknolojili bir savaş kıyafeti içindeki yapay zeka ARID rolü ile uzayda karşınıza çıkan bilmeceleri çözüp ilerleyebileceğiniz hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca atmosferik bir hikaye içinde geçen macera oyunu; bulmaca çözme ve yan kaydırma eyleminin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen The Fall oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 8600 ya da eşdeğer 256 MB ekran kartı
- Depolama: 530 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak The Fall oyununu henüz indirmediyseniz 25.03.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 21 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir
Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Nokia X20 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.