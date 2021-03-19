Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor

Twitter, kullanıcıların Tweetleri okurken önlerine çıkan YouTube videolarını doğrudan izleyebilmelerine izin vermeyi test ediyor. Test ettiği bu özellik, Twitter’dan ayrılmadan video izlemenize izin verecek.

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Twitter, yeni özelliğiyle birçok kolaylık sağlayabilir!

Twitter, YouTube videolarını doğrudan zaman çizelgenizde izlemenize izin vermenin bir yolunu test ediyor. Normal zamanlarda Twitter, ana sayfasında dolaşırken, bir YouTube bağlantısına girdiğinizde sizi YouTube uygulamasına gönderiyordu. Kullanıcılar herhangi bir bağlantı gördüklerinde, ana sayfadan ayrılmak istemiyor. Bugün iOS‘ta test edilen yeni özellik, sizi Twitter’dan başka bir uygulamaya yönlendirmeyecek. Aynı zamanda bu özellik, siz ana sayfada dolaşırken videonun alt tarafta hala oynatılıyor olmasına da izin verecek.

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Twitter, uygulamasında küçük bir kesit paylaştı. Bu kesiti paylaştıktan sonra, yaptığı açıklamada bu testin, Kanada , Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Suudi Arabistan’daki çok küçük bir kullanıcı grubuna sunacağını söyledi. Bu kullanıcı grubu ön görülen özelliği test edecek. Bir Twitter sözcüsü “iOS’taki mevcut test dört haftalık bir deneme olacak, Aynı zamanda sonuçlara göz atıp değerlendireceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz hafta iOS ve Android için iki farklı test duyurulmuştu. Bu iki test, sosyal ağda medyayı paylaşmayı ve görüntülemeyi iyileştirmeyi amaçlayan testlerdi. Yapılan yeni test de bu iki test ile birlikte geliyor. Bu test, kullanıcıya “ne görürsen onu alırsın” ön izlemesi ekliyor. Bu da tweet taslağı hazırlarken olduğu gibi, zaman çizelgenizde görünmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda şirket, 4K görüntüleri mobil cihazlara yükleme ve görüntüleme yollarını da test ediyor.

Twitter ayrıca yakında, sosyal ağ uygulaması Clubhouse‘a benzeyen yeni bir “Spaces” sohbet odası özelliğini de başlatacak. Twitter, Spaces ile kullanıcılara, kullanıcıların oluşturabileceği veya katılabileceği genel sohbet odaları sunmayı planlıyor. Toplantı alanını oluşturan kullanıcı, katılımcılarla konuşmak için ayrıcalıklara sahip olacak. Aynı zamanda, dokuz kişiye kadar kullanıcıyı, oluşturulan odalara alma özelliğine de sahip. Twitter, Nisan ayında herkes için Spaces’i kullanıma sunmayı planlıyor.

Test edilen bu özellik, birçok kullanıcı için oldukça önemli. Kullanıcılar bağlantılar yüzünden ekran değiştirmeyi sevmiyordu. Bu özellik hayata geçerse Twitter’da geçirilen saat ortalaması artacak gibi duruyor.