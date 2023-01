Twitter, ABD’de uzun süredir devam eden siyasi reklam yasağını kaldırdı. Şirket yine şirketlerin siyasi konular etrafında reklam vermesine izin verecek. Twitter ayrıca siyasi reklamlarla ilgili kuralları da gevşetecek. Sosyal medya devi iki politika değişikliği yapacak, ‘nedene dayalı’ reklamları gevşetecek ve siyasi reklamlara izin verme politikasını gevşetecek.

Bu durum en azından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki reklamlar için geçerli olacak. Twitter, reklam politikasını “televizyon veya diğer medya ile aynı çizgiye” getirmek istediğini söylüyor. Twitter’daki bu farklı reklamalar, kürtaj veya iklim değişikliği gibi belirli bir siyasi veya sosyal konu etrafında dönen reklamlardır.

Twitter’da bunlar için mutlak bir yasak yoktu, ancak kurallar vardı. Bu tür reklamlara ancak siyasi veya hukuki bir duruş sergilememeleri koşuluyla izin veriliyordu. Ayrıca, bu tür reklamların mikro hedefleme yoluyla yalnızca belirli gruplara değil, yalnızca geniş bir coğrafi alandaki gruplara gösterilmesine izin verildi.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023