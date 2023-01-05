Twitter, ABD’de uzun süredir devam eden siyasi reklam yasağını kaldırdı. Şirket yine şirketlerin siyasi konular etrafında reklam vermesine izin verecek. Twitter ayrıca siyasi reklamlarla ilgili kuralları da gevşetecek. Sosyal medya devi iki politika değişikliği yapacak, ‘nedene dayalı’ reklamları gevşetecek ve siyasi reklamlara izin verme politikasını gevşetecek.

Bu durum en azından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki reklamlar için geçerli olacak. Twitter, reklam politikasını “televizyon veya diğer medya ile aynı çizgiye” getirmek istediğini söylüyor. Twitter’daki bu farklı reklamalar, kürtaj veya iklim değişikliği gibi belirli bir siyasi veya sosyal konu etrafında dönen reklamlardır.

Twitter’da bunlar için mutlak bir yasak yoktu, ancak kurallar vardı. Bu tür reklamlara ancak siyasi veya hukuki bir duruş sergilememeleri koşuluyla izin veriliyordu. Ayrıca, bu tür reklamların mikro hedefleme yoluyla yalnızca belirli gruplara değil, yalnızca geniş bir coğrafi alandaki gruplara gösterilmesine izin verildi.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023

Şirket, Twitter’ın artık bu reklamlarla ilgili politikasını gevşeteceğini söylüyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiği gelecekte netleşecek. Ancak şirket mevcut kısıtlamaların kaldırılacağını ima ediyor.

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Buna ek olarak, politikacıların veya siyasi grupların reklamlarına yönelik politika gevşetmeye gidecek. Twitter 2019 sonunda tüm siyasi reklamları yasakladı. Bu, siyasetçilerin veya siyasi partilerin artık reklam satın almasına izin verilmediği anlamına geliyordu.

Bu politika özellikle, reklamların genellikle siyasi eylem komitelerinden kaynaklandığı ABD siyasetini hedef alıyordu. Diğer kişi ve grupların da adaylar, partiler, politikalar ya da mahkeme kararları hakkında reklam vermesine artık izin verilmiyordu.

Twitter, bu politikanın da artık gevşetildiğini, ancak bununla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki haftalarda vereceğini söylüyor. Twitter, şart ve koşullarına uygun olduklarından emin olmak için reklamları izlemeye ve incelemeye devam ettiğini belirtiyor.

Siyasi reklamları yasaklayan ya da kısıtlayan tek sosyal ağ Twitter değil. Aynı durum, ABD başkanlık seçimleri öncesinde 2019 ve 2020’de önlem alan Google ve Facebook için de geçerli oldu.