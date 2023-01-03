Uygulama indirme söz konusu olduğunda çoğu kişinin aklına App Store veya Play Store gelir. Ancak sundukları çeşitlilik nedeniyle popülerlik kazanan üçüncü taraf uygulama mağazaları da yer alıyor. Birçok uygulamayı bünyelerinde barındırmalarına rağmen, resmi olmayan uygulama mağazalarından uygulama indirmek riskli olabilir.

Bu tür platformlardaki uygulamalar resmi uygulama mağazaları tarafından düzenlenmediğinden, bunlarla ilişkili potansiyel güvenlik riskleri ortaya çıkabilir. Uygun güvenlik protokollerinin olmaması ciddi sonuçları olabilecek bir risk düzeyini de beraberinde getirmektedir. Peki üçüncü taraf uygulama mağazaları nelerdir ve beraberinde hangi riskleri getirirler?

Üçüncü Taraf Uygulama Mağazası Nedir?

Üçüncü taraf uygulama mağazaları, App Store (iOS) veya Play Store (Android) gibi ana akım uygulama mağazaları dışından bir uygulama yüklemek isteyen kullanıcılara sunulmuş alternatiflerdir. Ayrıca bu mağazalar kullanıcılara politika ihlalleri nedeniyle resmi uygulama mağazalarından yasaklanan uygulamalara erişim imkanı da sunarlar.

Birçok üçüncü taraf uygulama mağazası, popüler uygulama ve oyunların ücretsiz sürümlerinin yanı sıra mevcut uygulamaların değiştirilmiş sürümlerini de sunar.

İlginizi Çekebilir: Apple’ın En Büyük Üçüncü Taraf Uygulama Mağazası İçin Yarış Başladı!

Örneğin, birkaç resmi olmayan uygulama mağazası, Clash of Clans gibi popüler oyunların kullanıcıların hile yapmasına veya daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyan değiştirilmiş sürümlerini sunar. Benzer şekilde, diğer bazı uygulama mağazaları, Adobe Photoshop gibi popüler uygulamaların korsan sürümlerini de sunmaktadır.

Bu değiştirilmiş sürümler, kullanıcı verilerini çalabilecek, telefona kötü amaçlı yazılım yükleyebilecek ve hatta cihazın kontrolünü ele geçirebilecek tehlikeli kodlar içerebilir.

Geliştiriciler Uygulamalarının Neden 3. Taraf Uygulama Mağazalarında Yer Almasına İzin Veriyor?

Geliştiriciler, çeşitli nedenlerle uygulamalarını üçüncü taraf uygulama mağazalarında listeler. Bu nedenlerden bazıları şunlar;

Daha geniş bir kitleye ulaşmak için: Üçüncü taraf uygulama mağazaları, geliştiricilere yalnızca App Store veya Google Play’e güvenmeleri durumunda ulaşabileceklerinden çok daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunar.

Daha fazla para kazanmak için: Resmi olmayan uygulama mağazalarının çoğu resmi uygulama mağazaları kadar gelir sağlamazken, bazıları her indirme için bir ücret talep ederek daha fazla para kazandırabilmektedirler.

Tasarruf etmek için: App Store veya Google Play için uygulama geliştirmek pahalı olabilir. Geliştiriciler, üçüncü taraf uygulama mağazalarına güvenerek, uygulamalarının resmi uygulama mağazalarında yayınlanmasıyla ilgili ücretlerden kaçınarak tasarruf edebilirler.

Geri bildirim almak için: Bazı geliştiriciler, uygulamalarıyla ilgili kullanıcı geri bildirimleri ve yorumları almak için bir yol olarak resmi olmayan uygulama mağazalarını kullanmaktadırlar.

Yeni özellikleri test etmek için: Geliştiriciler, uygulamalarının resmi sürümüne ekleyebilecekleri yeni özellikleri test etmek ve denemek için bu mağazaları kullanabilirler.

Sansürü aşmak için: Geliştiricilerin, resmi uygulama mağazaları tarafından uygulanan kısıtlamaları aşmalarının bir yolu da resmi olmayan uygulama mağazalarıdır.

Bölgesel kısıtlamaları aşmak için: Bazı ülkelerde, uygulamaların uygulama mağazalarında bulunabilirliğine ilişkin katı düzenlemeler vardır. Geliştiriciler, uygulamalarını üçüncü taraf uygulama mağazalarında listeleyerek bu bölgesel kısıtlamaları aşabilirler.

Üçüncü taraf uygulama mağazaları, Google’ın Play Store’unda veya Apple’ın App Store’unda bulunmayan uygulamaları yüklemek isteyenler için popüler bir seçimdir. İşte kullanıcıların bu uygulama mağazalarını kullanma nedenleri;

Çeşitlilik: Resmi olmayan uygulama mağazaları, katı yönergeleri ve düzenlemeleri nedeniyle resmi uygulama mağazalarında bulunmayan çeşitli uygulamalar sunar.

Maliyet: Birçok üçüncü taraf uygulama mağazası, ücretli uygulamaların ücretsiz sürümlerini sunarak kullanıcıların bu uygulamalara ücretsiz olarak erişmesine olanak tanır.

Coğrafi kısıtlamalar: Bir bölgede bulunan uygulamalar başka bir bölgede bulunmayabilir. Resmi olmayan uygulama mağazaları ile kullanıcılar, bölgesel kısıtlamalara bakılmaksızın dünyanın dört bir yanındaki uygulamalara erişebilirler.

Kayda gerek olmaması: Birçok üçüncü taraf uygulama mağazası, kullanıcıların uygulamayı indirmeden önce bir hesap oluşturmasını veya kişisel bilgilerini sağlamasını gerektirmez.

Yasadışı uygulamaları indirme: Resmi olmayan uygulama mağazaları, ücretli uygulama ve oyunların korsan sürümlerini indirmek için de popüler bir seçimdir.

Modlanmış uygulamalar: Birçok üçüncü taraf uygulama mağazası, popüler uygulamaların, kullanıcıların ek özelliklere erişmesine olanak tanıyan değiştirilmiş sürümlerini sunar. Bu değiştirilmiş sürümler, kötü amaçlar için kullanılabilecek kodlar içerebilir.

Üçüncü Taraf Uygulamaların Tehlikeleri Nelerdir?

Uygulama indirme söz konusu olduğunda, birçok kullanıcı üçüncü taraf uygulama mağazalarından gelebilecek potansiyel risklerin farkında değildir.

Birçok kötü niyetli aktör, kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler gibi zararlı yazılımları dağıtmanın bir yolu olarak kendi uygulama mağazalarını oluşturmuştur. Ek olarak, popüler uygulamaların sahte sürümlerini yükleme riski de vardır.

Bazı resmi olmayan uygulama mağazaları, resmi uygulama mağazalarının sahip olduğu güvenlik düzeylerine sahip olmayabileceğinden, indirdiğiniz herhangi bir uygulamanın kaynağının her zaman farkında olmanız önemlidir. Örneğin, virüs taramasına karşı önlemlerden yoksun olabilirler veya platformlarındaki uygulamaları gerektiği gibi incelemeyebilirler. Sonuç olarak kullanıcılar kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamaları indirme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Kötü niyetli kişiler hassas verilere erişebileceğinden, üçüncü taraf uygulamaları da kullanıcılara yönelik ağ düzeyindeki tehdidi artırır. Ayrıca, bu uygulama mağazaları aynı gizlilik korumalarına sahip olmayabilir, bu da kullanıcı verilerinin potansiyel olarak satılabileceği veya üçüncü taraflarla onların rızası olmadan paylaşılabileceği anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Uygulama Mağazası Kullanırken Nasıl Korunursunuz?

Herhangi bir nedenle üçüncü taraf bir uygulama mağazası kullanmaya karar verirseniz, kendinizi ve verilerinizi korumak için önlemler almanız önemlidir. Her şeyden önce, sicili temiz bir uygulama mağazası kullanılması önerilir. Herhangi bir kötü amaçlı davranış olup olmadığını kontrol etmek için her zaman uygulama incelemelerini okuyun ve yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirdiğinizden emin olun.

Ayrıca, üçüncü taraf mağazalardaki uygulamalara izin verirken dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlar sizin haberiniz olmadan kişilerinize, mikrofonunuza, kameranıza ve diğer hassas verilerinize erişir. Resmi olmayan uygulama mağazalarıyla ilişkili tüm hesaplar için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açtığınızdan her zaman emin olun. Bazı üçüncü taraf mağazaları güvenli veya yasal olmayabilir.

Bu nedenle her zaman indirmeyi planladığınız bir uygulamanın kaynağını araştırın. Son olarak, virüsten koruma yazılımınızı güncel tutmanız ve resmi olmayan uygulama mağazalarından indirdiğiniz uygulamaları taramanın da önemli olduğunu belirtmek gerekir. Bu, kötü amaçlı kodun algılanmasına ve cihazınızın olası tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacaktır.

Üçüncü Taraf Uygulamaları Kullanmalı mıyım?

Nihayetinde üçüncü taraf uygulama mağazalarını kullanmayı seçip seçmemeniz kişisel bir karardır. Resmi uygulama mağazalarından uygulama indirmeniz ve cihazınızın güvenlik ayarlarını düzenli olarak güncellediğinizden emin olmanız önemlidir. Ancak, diğer resmi mağazalarda bulunmayan belirli uygulamalara erişmenin alternatif bir yolunu arıyorsanız, resmi olmayan kaynakları kullanabilirsiniz. Ancak bu uygulama mağazalarını kullanmayla ilgili potansiyel risklerin farkında olmanız ve kendinizi kötü niyetli aktörlerden korumak için uygun önlemleri almanız gerekiyor.