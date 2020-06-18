Twitter, sesli tweet özelliğini getirdi!

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Twitter, sesli tweet özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık yazılı tweetlerin yanı sıra sesli mesajlar da paylaşılabilecek.

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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal paylaşım platformu, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketin son hamlesi ile artık tweetler sesli olabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda tweetlerin 140 karakter limitini 280 karaktere taşıyan Twitter, bundan böyle karakter limitine takılan kullanıcıların sesli tweetlerden faydalanmasını sağlayacak. Şu an için iOS kullanıcılarına açılan özellik, WhatsApp ve Instagram‘daki sesli mesaj özelliğini andırıyor.

Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin, konu ile ilgili yayınladıkları blog yazısında: “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Twitter üzerinde sesli tweet nasıl atılıyor?

Twitter’da sesli tweet atmak isteyen kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşabilecek. Ses kaydı için ise tweet atma ekranına tıkladıktan sonra ses ikonuna dokunmak yeterli olacak. Bu simgeye tıkladığınızda ekranınızın alt tarafında kırmızı bir buton çıkacak, o butona tıklayarak tweetinize ses kaydınızı ekleyebileceksiniz.

Twitter, sesli tweet özelliğini 140 saniye ile sınırlandıracak. Ses kaydı özelliği sadece orijinal tweetlere eklenebilecek. Söz konusu özellik şimdilik sadece kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Şirket önümüzdeki haftalarda, özelliğin tüm iOS kullanıcılarına açılacağını belirtiyor. Ancak sesli tweetlerin Android cihaz kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.