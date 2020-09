Twitter, retweet yapmak isteyen kullanıcıları artık uyaracak!

Twitter, yakında kullanıcılara bir tweeti ‘retweet yapmadan evvel iyice gözden geçirmeleri’ yönünde bir uyarı göstereceğini söyledi. Şirket, bu hamlesiyle kullanıcılar arası iletişimin daha bilinçli yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

İlginizi çekebilir: Twitter, sesli mesaj gönderme özelliğini test ediyor

Haziran ayında Twitter, platformda bilinçli tartışmayı teşvik etmek için Android uygulamasında kullanıcıları retweet yapmadan önce uyaran bir özelliği denemeye başladı. Sadece sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen bu özellik, retweet tuşuna basan bir kullanıcının karşısına aniden ‘o tweeti paylaşmadan önce iyice okumasını öneren’ bir uyarı penceresi çıkarıyor.

Deneme aşamasının sonunda Twitter, böyle bir uyarı sisteminin gerçekten işe yaradığını söylemekle beraber birkaç istatistik paylaştı. İstatistiklere bakıldığında, kullanıcıların uyarıyı gördükten sonra %40 daha temkinli davrandığını ve retweet yapmadan önce ilgili içeriğin detaylarını gözden geçirdiğini anlıyoruz. Ek olarak uyarıyı gördükten sonra tweeti açıp okuyan kullanıcı sayısının %33 arttığı da Twitter’ın paylaştığı veriler arasında yer alıyor. İstatistiklere göre bazı kullanıcılar ise uyarıyı gördükten sonra ilgili tweeti yine açıp okumuş ancak retweet yapmaktan vazgeçmiş.

İşte elde edilen tüm bu başarılar dolayısıyla Twitter, kullanıcıları retweet yapmadan önce uyarma özelliğini nihai olarak tüm dünyada sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu noktada Twitter, temel amacının ‘bilinçli tartışmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak’ olduğunu söylüyor. Aslına bakacak olursanız haksız da sayılmazlar.

Zira tweet başlıkları genelde ana konuyu tam olarak yansıtamıyor. Hatta kimi zaman paylaşımı yapan kişinin birkaç tık fazla kazanabilmek adına abartılı kelimelerle kullanıcıları yanılttığı bile oluyor. Bu bağlamda Twitter tarafından hayata geçirilen özellik, insanları retweet yapacakları makaleyi okumaya teşvik edeceği gibi aynı zamanda medya okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek adına da önemli bir rol oynayacak.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏

— Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020