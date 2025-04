Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü One UI 8 ile ilgili sızdırılan görseller, özellikle One UI 8 galeri uygulaması ve dosyalar uygulamasında çarpıcı değişiklikler olduğunu gözler önüne serdi. Peki, One UI 7 ile kıyaslandığında bu güncelleme ne gibi yenilikler sunuyor?

One UI 8 uygulamaları sızdırılıyor! İşte yeni tasarımları!

One UI 8 ile birlikte Samsung’un dosya yönetim sisteminde köklü bir yenilenme söz konusu. Sızdırılan görsellerde, önceki sürüm One UI 7 bulunan kategoriler sekmesinin yerini daha dinamik bir arayüz aldığı görülüyor.

Örneğin, dosyalar uygulamasında başlıklar artık daha büyük ikonlarla ve düzenli bir grid yapısıyla sunuluyor. Bu değişiklik, özellikle dosya ararken geçirilen süreyi minimuma indirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, One UI 7 sürümünde yalnızca son eklenenler gösterilirken, yeni sürümde sık kullanılanlar ve son düzenlenenler gibi akıllı filtreleme seçenekleri eklenmiş. Galeri uygulamasında ise değişim daha da belirgin.

Yeni galeri uygulaması, eski sürümdeki basit kronolojik sıralamasının aksine; bugün, dün, geçen hafta gibi kolay ve hatta coğrafi konum bazlı gruplandırmalar sunuyor. Sızdırılan ekran görüntülerinde, bu özelliğin yapay zeka destekli algoritmalar ile çalıştığı ve kullanıcıların fotoğraflarını otomatik olarak etiketlediği anlaşılıyor.

One UI 8 dikkat çeken yeniliklerinden biri de arayüzdeki görsel iyileştirmeler. Eski sürümde düz ve minimalist bir tasarım hakimken, yeni sürümde yuvarlak köşeler, gradient renk geçişleri ve canlı animasyonlar öne çıkıyor.

Özellikle dosya yönetimi ekranında, klasörlerin üzerine gelindiğinde hafif bir parlama efekti eklenmiş. Bu detay, kullanıcı etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

Ancak tabii ki henüz kullanıcıların aylardır beklediği ve artık herkes için bir baş ağrısına dönüşmüş olan One UI 7 güncellemesi henüz kullanıcılara ulaşmamışken, yeni One UI 8 hakkında konuşmak için oldukça erken. Yine de gelen sızıntılara baktığımız zaman bu sürümün de aynı bir önceki gibi sabırsızlıkla bekleneceğinden eminiz.

Peki sizce yeni One UI, Samsung’un kullanıcılarına sunduğu en iddialı güncelleme mi olacak? Yoksa daha fazla yenilik mi bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın! Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler için bizi takipte kalın.