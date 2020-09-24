Genel
Twitter, sesli mesaj gönderme özelliğini test ediyor
Twitter, bu yılın başlarında iOS platformu için sesli tweet özelliğini duyurmuştu. Sesli tweet özelliği bir süre daha beta aşamasında kalacak gibi görünüyor. Twitter şimdi de DM (direkt mesaj) yolu ile sesli mesaj gönderebilme özelliği üzerinde çalışıyor.
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Twitter büyük bir eksiği gidermiş olacak
Twitter kullanıcıları halihazırda DM üzerinden; metin, resim, hareketli resim (GIF) ve video gönderebiliyorlar. Yakın bir dönemde sesli mesaj gönderme özelliğinin de eklenecek olması, Twitter tarafında büyük bir eksikliği gidermiş olacak.
WhatsApp, Telegram, iMessage gibi uygulamalarda kullanmakta olduğumuz sesli mesaj gönderme özelliğiyle paralel bir deneyimi Twitter’da da yaşayacağız. Twitter’ın kötü niyetli sesli mesajları bildirebilmemiz için bir buton eklediğini de belirtelim. DM üzerinden göndereceğimiz sesli mesajlarda herhangi bir zaman kısıtlaması olup-olmadığına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor.
Yakın zamanda Twitter’daki arkadaşlarınıza sesli mesaj göndermeyi bekliyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Twitter’ın DM’den sorumlu ürün müdürü Alex Ackerman-Greenberg, söz konusu özelliğin Brezilya’da küçük bir grup içerisinde test edileceğini açıkladı. Bu özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair tahminde bulunmak ise oldukça güç.
Twitter’ın en büyük rakipleri olan Facebook ve Instagram’da sesli mesaj gönderme özelliği uzun bir süredir kullanılıyor. Bu konuda biraz geç kalınmış olsa da, rakipleriyle arasındaki bu önemli açığı kapatmış olacak.
Genel
Wikipedia, 10 yıl aradan sonra yeni tasarıma geçiyor
Wikipedia, son 10 yıldır aynı tasarımla yoluna devam eden bir platform. Yeni tasarımın 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor.
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Wikipedia, kolay kullanımı amaçlıyor
Wikipedia, 20 yıldır hayatımızda olan, internet ortamının çok önemli parçalarından biri. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi cihazlar üzerinden erişebildiğimiz devasa bir dijital ansiklopedi.
Platformun masaüstü versiyonu, 10 yıldır aynı tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Günümüz standartlarını ve kullanım kolaylığını sağlamak isteyen platform, yakında yepyeni tasarımıyla karşımıza çıkacak.
Wikipedia, bu yeni özelliklerden kısaca bahseden hareketli resimler hazırladı. Kullanıcıların ilk izlenimleri ise oldukça olumlu. Örneğin; bir sanatçının Wikipedia sayfasındasınız ve sanatçının diskografisine göz atmak istiyorsunuz. Sayfanın en aşağısına kadar inmek zorunda kalmadan, aynı sayfa üzerinden diskografi sekmesine geçiş yapabileceksiniz.
Gizlenebilir kenar çubuğu da yeniliklerden bir diğeri. Bildiğiniz üzere, sol tarafta bulunan bu bar, okumakta olduğunuz metinle alakasız içeriklerden oluşuyor. Wikipedia, bu kanar çubuğunu gizleyebilme seçeneği ekleyerek, dikkat dağıtmasının ve odaklamayı engellenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, okuduğunuz metinin dilini değiştirmek kolaylaşıyor. Hızlıca erişilebilir pozisyonda bulacak olan bir mevcut dili değiştirme butonu eklenecek. Site içi arama yapmanızı sağlayan algoritma da iyileştirme yapılacaklar listesinin başında geliyor.
Sitenin sahibi olan Wikimedia Foundation; değişikliklerin kademe kademe kullanıma sunulacağını, kullanıcılara deneyimleme fırsatı verileceğini, masaüstü versiyonun tüm görünümünü baştan tasarlayacaklarını ve tam anlamıyla değişimin ise 2021 yılının sonlarını bulacağını belirtti. Sitenin mobil versiyonundan ise bahsedilmedi.
Wikipedia’nın hazırlamış olduğu tüm haraketli resimlere buradan ulaşabilirsiniz.
Apple
Epic Games, Fortine oyuncularını iOS 14 konusunda uyardı!
Epic Games, Fornite oyuncularını uyardı. Firma yaptığı uyarıya göre, iOS 14 güncellemesinin ardından oyuncular oyunlarını kaybedebilir.
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iOS 14 güncellemesi sizi Fortnite’dan edebilir!
Epic Games ile Apple arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Oyun içi satın alımlar konusunda gerginlik yaşayan iki firma, bir müddet kavgaları nedeniyle oyun dünyasını meşgul etmeyi başarmıştı. Apple‘ın Fornite‘ı uygulama mağazasından kaldırtması nedeniyle iyice alevlenen olay da, durum içerisinde Fortnite yükle iPhone cihazlarının yüklü fiyat etiketleri ile satılmasına kadar ilerlemişti. Halı hazırda hala Apple‘ın mağazasında bulunmayan Fortnite, iOS 14 sürümünün gelişinin ardından cihazlardan silinebilir. Konuyla ilgili uyarıyı Fortnie resmi Twitter hesabından yapan Epic Games oyunculara, eğer güncellemeyi yüklerken bütün uygulamaların silinmesine izin verirseniz oyunu bir daha yüklemelerinin mümkün olmayacağını belirtti.
Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.
— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020
Tabi bu durum karşısında Apple kullanıcıları iOS 14 güncellemesinden mahrum kalmayacak. Ancak kullanıcıların, eğer cihazlarında Fortnite var ise, yeni sürüm yüklemesi konusunda dikkatli olmaları gerekecek. Zira oyunun tekrardan yüklenmesi şu an için ne yazık ki mümkün değil. Epic Games‘in geliştirici hesaplarını dahi kapatan Apple ise, geri adım atmayı düşünmüyor. Microsoft’tan bu konuda tepkiler alan firma, biraz daha ileriye giderek Unreal Engine oyun motorunu da yasaklatmaya çalışmıştı. Mahkemece engellenen bu gelişme sonrasında firmanın yasakları sadece Fortnite ile sınırlı kaldı. Bakalım Apple kullanıcıları arasında yer alan Fortnite oyuncuları bu gerginlikten ne zaman kurtulacak bekleyip göreceğiz.
Genel
A101 Kapıda uygulaması ile sipariş verdik! (VİDEO)
A101 Kapıda uygulamasını kullanarak bu hafta ofisimizin günlük tüketim ihtiyaçlarını sipariş ettik. Böylece hem salgın döneminde kalabalık içine girmekten kurtulduk, hem de uygulamanın sunduğu teslimat saatini belirleme imkânından yararlandık.
Cep telefonumuza yüklediğimiz uygulama üzerinden verdiğimiz sipariş, hızlı, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde teslim edildi.
A101 Kapıda uygulaması nedir?
A101 Kapıda uygulamasını benzerlerinden ayıran en büyük özellik size en yakın mağazadan sipariş vermeniz ve sizin belirlediğiniz saatte teslimat gerçekleştirilmesi. Gördüğümüz kadarıyla uygulama müşteriye teslimat konusunda benzerlerinden daha fazla seçenek sunuyor. Böylece geniş bir zaman dilimine yayınlanan bekleme süresini olabildiğince kısaltıyor.
Ayrıca bizim siparişimizin 15 – 20 dakika da erken geldiğini mutlaka söylememiz gerekir.
A101 uygulamasını cep telefonunuza indirmek ve hizmetin kullanıldığı bölgelerin tam listesine ulaşmak için https://www.a101.com.tr/a101-kapida adresini ziyaret edebilirsiniz.
Lütfen siz de bu ve benzeri uygulamalarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
Uygulamada neler var?
Uygulamada meyve & sebze, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık, gıda ürünleri ve et & şarküteri bölümlerinin yanı sıra ofis & kırsatiye ve temizlik ürünleri gibi farklı kategorilerde de ürünleri bulabilmek mümkün.
Ayrıca kampanyalar bölümüne girerek, mevcut tarihte geçerli olan kampanyaları görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin şu anda 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirimli ürünler ve şirketin çok az az öde gibi kampanyalarını görüntüleyebilmek mümkün. Uygulamayı iOS akıllı telefonlar için AppStore üzerinden, Android cihazlar için ise Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.