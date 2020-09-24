Twitter, sesli mesaj gönderme özelliğini test ediyor

Twitter, bu yılın başlarında iOS platformu için sesli tweet özelliğini duyurmuştu. Sesli tweet özelliği bir süre daha beta aşamasında kalacak gibi görünüyor. Twitter şimdi de DM (direkt mesaj) yolu ile sesli mesaj gönderebilme özelliği üzerinde çalışıyor.

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Twitter büyük bir eksiği gidermiş olacak

Twitter kullanıcıları halihazırda DM üzerinden; metin, resim, hareketli resim (GIF) ve video gönderebiliyorlar. Yakın bir dönemde sesli mesaj gönderme özelliğinin de eklenecek olması, Twitter tarafında büyük bir eksikliği gidermiş olacak.



WhatsApp, Telegram, iMessage gibi uygulamalarda kullanmakta olduğumuz sesli mesaj gönderme özelliğiyle paralel bir deneyimi Twitter’da da yaşayacağız. Twitter’ın kötü niyetli sesli mesajları bildirebilmemiz için bir buton eklediğini de belirtelim. DM üzerinden göndereceğimiz sesli mesajlarda herhangi bir zaman kısıtlaması olup-olmadığına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor.

Yakın zamanda Twitter’daki arkadaşlarınıza sesli mesaj göndermeyi bekliyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Twitter’ın DM’den sorumlu ürün müdürü Alex Ackerman-Greenberg, söz konusu özelliğin Brezilya’da küçük bir grup içerisinde test edileceğini açıkladı. Bu özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair tahminde bulunmak ise oldukça güç.

Twitter’ın en büyük rakipleri olan Facebook ve Instagram’da sesli mesaj gönderme özelliği uzun bir süredir kullanılıyor. Bu konuda biraz geç kalınmış olsa da, rakipleriyle arasındaki bu önemli açığı kapatmış olacak.