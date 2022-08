Podcast’ler, iOS ve Android için Twitter uygulamasındaki yepyeni Spaces Sekmesine dahil ediliyor. Sosyal medya platformu, bugünden itibaren güncellenen Spaces Sekmesini küresel bir kullanıcı örneğinde rastgele İngilizce olarak test edeceğini bir blog gönderisinde duyurdu. Dünyanın her yerinden podcast’ler artık canlı sesli sohbetlerin gerçekleştiği alanlarda gösterilecek.

Ek olarak, haberler ve spor gibi kategoriler halinde düzenlenmiş özel bilgilere sahip olacak. Arayüz, kullanıcıların sıklıkla etkileşimde bulunduğu içeriğe dayalı olarak podcast önerileri yapacaktır. Şirkete göre, sohbetlerin nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın insanları tanıdıkları ve sevdikleri kavramlara, hikayelere ve sanatçılara yaklaştırmak Twitter’ın kalbinde yer alıyor. Twitter, bazı gönderilerin 280’den fazla karakter gerektirdiğini iddia ediyor.

good news, today we’re starting to test a new Spaces Tab

even better news, it includes podcasts, themed audio stations, and (of course) recorded + live Spaces pic.twitter.com/TGS2aVsUI1

— Spaces (@TwitterSpaces) August 25, 2022