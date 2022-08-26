Instagram’ın hesaplar ayarları Standart olarak geliyor, ancak Meta’ya ait platforma göre bu, 16 yaşın altındaki kullanıcılar için yakında bu durum değişecek. 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar siteye katıldığında, hassas içerik artık varsayılan olarak onlardan gizlenecek ve potansiyel olarak hassas içerikle karşılaşma olasılıklarını azaltacaktır.

Instagram’ın hassas içerik filtrelerinin etiketleri Haziran ayının başlarında “Daha Fazla”, “Standart” ve “Daha Az” olarak değiştirildi. Bu değişiklik, insanların daha iyi kararlar alabilmesi için anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapıldı.

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İçindekiler Hassas İçerik Kontrolünde Güncellemeler

Hassas İçerik Kontrolünde Güncellemeler

Gençlerin Hassas İçerik Kontrolü kapsamında yalnızca iki seçeneği olacak bunlar “Standart” ve “Daha Az”. Instagram’daki 16 yaşından küçük yeni kullanıcılar otomatik olarak “Daha Az” moduna alınacak. Ayrıca çocuklara bir bilgi istemi sunarak onları “Daha Az” deneyimi seçmeye zorlayacak.

Bu, gençlerin Arama, Keşfet, Hashtag Sayfaları, Reels, Akış Önerileri ve Önerilen Hesaplarda potansiyel olarak tehlikeli içerik veya profilleri bulmasını zorlaştıracaktır.

Şu anda hizmeti kullanan gençlere, bundan sonra gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapmaları hatırlatılacaktır. Sosyal medya platformu Instagram, gençleri “materyallerini kimlerin yeniden paylaşabileceğini, kimlerin mesajlaşabileceğini ve onlarla iletişim kurabileceğini, hangi içeriğe erişebileceklerini ve Instagram’da geçirdikleri zamanı nasıl yönetebileceklerini yönetme” ile ilgili ayarları değerlendirmeye teşvik edeceğini söylüyor.