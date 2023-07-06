Twitter, beklenmedik bir hamleyle tweetleri görüntülemek için oturum açma zorunluluğunu aşamalı olark kaldırmaya başladı ve kullanıcıların tarayıcılarından Twitter bağlantılarına erişmesine izin verdi. Twitter, oturum açma zorunluluğunu güvenliği artırmak için bir geçici önlem olarak uygulamıştı. Bu değişiklik, tweet önizlemelerinin popüler mesajlaşma platformlarında görünmeye başlamasıyla fark edildi. Geri vites uzmanı Twitter bu konuda da geri vitese taktı!

Twitter Rakiplerinin Korkusundan Ne Yapacağını Şaşırdı!

Bu hamlenin Meta’nın Threads uygulamasının piyasaya sürüleceği döneme denk gelmesi dikkat çekici bir detay. Instagram’ın Twitter rakibi Threads, kısa bir süre için kullanıcıların web üzerindeki gönderilere oturum açmadan erişmesine izin vermiş, ancak daha sonra bu özelliği kaldırmıştı. Threads’in Twitter ile benzer bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceği henüz belli değil.

Twitter’ın oturum açma zorunluluğunu kaldırması, tweetlere daha kolay erişim sağlarken, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirebilir. Bu hamlenin kullanıcı etkileşimi ve tweetlerin keşfedilebilirliği üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacak.

Twitter’ın oturum açma zorunluluğunu kaldırması, kullanıcıların tweetlere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini sağlayabilir. Bu hamle, kullanıcı deneyimini iyileştirme amacını taşıyor gibi görünse de, veri güvenliği ve gizlilik konularında bazı endişelere neden olabilir.

Kullanıcıların tweetlere oturum açma gereksinimi olmadan erişebilmesi, platformun kullanıcı tabanını genişletme ve daha fazla etkileşim sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak, Twitter’ın bu hamlesi, şirketin güvenlik önlemleri konusunda daha şeffaf bir açıklama yapması gerektiğini gösteriyor.

Twitter ayrıca platformun düzenini korumak için geçtiğimiz günlerde oldukça saçma bir karar daha almıştı. Linda Yaccarino’ya görevi devreden, ancak platform hakkında kararlar almaya devam eden çılgın CEO Elon Musk, yaptığı açıklama ile platforma gönderi görüntüleme sınırı getirmişti.

İlk olarak oldukça kısıtlayıcı rakamlarla başlayan geri vites uzmanı Elon Musk, Osmanlı’nın ilk dönemleri gibi sınırları dur durak bilmeden genişletmiş ve son olarak kullanım sınırı onaysız hesaplar için günde 1000 tweet’e, onaylı hesaplar için günlük 10.000 tweet’e, yeni ve onaylanmamış hesaplar için ise günlük 500 tweet’e genişletilmişti.

Bizler de Twitter’ın bu anlamsız kararlarını yakından takip ediyoruz. Bu süreçte Threads gibi rakipler oldukça hızlı büyüyerek Twitter’a ciddi bir rakip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’ın yönetim kademesi yine neyin peşinde? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!