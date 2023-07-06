Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads adlı bir uygulamayı duyurdu. Twitter rakibi olan Threads, metin tabanlı içeriği paylaşmak ve gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için ayrı bir alan sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Konulara Instagram hesabınızla giriş yaparak kolayca erişebilirsiniz. Instagram kullanıcı adınız ve doğrulamanız otomatik olarak aktarılıyor.

Konular, Instagram’ın temel erişilebilirlik özelliklerini korur ve ekran okuyucu desteği ile yapay zeka tarafından oluşturulan resim açıklamalarını içeriyor. Uygulama, 500 karaktere kadar metin gönderilerini destekler ve bağlantılar, fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri de dahil edebilir, ancak süreleri 5 dakikayla sınırlı. Konu gönderilerini Instagram hikayenizde veya diğer platformlarda paylaşma seçeneği de sunuluyor.

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Konular, Meta tarafından oluşturulan araçlarla pozitif ve üretken konuşmaları teşvik etmektedir. Kullanıcılar, gönderilerinde kimlerin bahsedebileceğini ve yanıtlayabileceğini kontrol edebilir. Ayrıca belirli sözcükleri içeren yanıtları filtreleyebilirler. Profil engelleme, kısıtlama ve raporlama işlemleri de kolayca yapılabiliyor.

Meta, Konuları World Wide Web Konsorsiyumu’nun (W3C) açık bir sosyal ağ protokolü olan ActivityPub ile uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Bu uyumluluk, ActivityPub’ı destekleyen diğer uygulamalarla etkileşime izin vererek yeni bağlantılar oluşturur ve ağları geleneksel sosyal uygulamaların ötesine genişletecek.

Meta, kullanıcılara Threads izleyicileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı hedeflemektedir. ActivityPub ile işbirliği yaparak, kullanıcılara içeriği başka bir hizmete taşıma ve Threads kullanımını durdurma seçeneği sunmaktadır. Bu vizyon, uyumlu uygulamalar arasında sorunsuz etkileşime olanak tanıyarak çeşitli ve birbirinebağlı ağlar oluşturmayı teşvik ediyor.

ActivityPub gibi açık sosyal ağ protokolleri, geliştiricilere yenilikçi özellikler oluşturma gücü vererek diğer açık sosyal ağlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilme imkanı sunuyor. Her uyumlu uygulama, kullanıcılara kendi topluluk standartlarını ve içerik denetleme ilkelerini oluşturma özgürlüğü tanıyor.

Threads, Meta’nın açık bir sosyal ağ protokolüyle uyumlu olarak tasarlanmış ilk uygulamadır. Threads, kullanıcıların kullandıkları uygulama ne olursa olsun topluluklarını keşfetmelerine ve topluluklarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmayı hedefleyen büyüyen bir ekosisteme katılarak birlikte çalışabilir hizmetler de sunuyor..