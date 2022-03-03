Twitter, Mobil Cihazda Özel Bir Podcast Sekmesini Test Ediyor!

Daha uzun tweetler yazma ve iyi botları belirleme yeteneğinin yanı sıra Twitter, kullanıcıların yeni podcast‘leri keşfetmesine yardımcı olmak için platformunda özel bir Podcast‘ler sekmesini de test ediyor. Özellik geçtiğimiz günlerde Twitter mobil uygulamasında görülmüştü.

Twitter Mobil Cihazda Podcast Sekmesini Test Ediyor

Özelliği keşfeden Jane Manchun Wong, Twitter‘da yeni Podcast‘ler sekmesinin ekran görüntüsünü içeren bir tweet paylaştı. Hemen aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Bu özelliğin geliştirilmesi, Alessandro Paluzzi tarafından da doğrulandı.

Twitter is working on Podcasts tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 2, 2022

Podcast‘ler sekmesi, Twitter‘ın mobil uygulamasının alt gezinme çubuğundaki normal sekmelerin yanında görünecek. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şu anda mobil uygulamada bulunan Twitter Spaces sekmesinin ekran görüntüsünde eksik olması. Peki bu, Twitter‘ın yakında mobil uygulamalarında Spaces sekmesini özel bir Podcast‘ler sekmesiyle değiştirebileceği anlamına gelebilir mi?

İlginizi çekebilir; Windows 11, Update İndirmelerini Sürdürülebilir Hale Getiriyor!

Şirketin canlı ses tabanlı Spaces özelliğini kullanıcılar arasında başarılı kılmak için ne kadar kaynak yatırımı yaptığı düşünülürse, bu alışılmadık bir durum olurdu. Twitter, web sitesinde bile kayıtlı Spaces ı programlamayı, kaydetmeyi ve dinlemeyi zaten mümkün kılmıştır. Ancak, podcast işinin son zamanlarda patladığını belirtmekte fayda var. Spotify, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin hizmet ekosistemlerine özel podcast platformları ekleyerek segmente girdiğini gördük.

Şimdi, şirketin mobil uygulamalarına Podcast‘ler sekmesini ne zaman ekleyebileceğine dair bir bilgi yok. Twitter’da özel bir Podcast’ler sekmesi hakkındaki düşünceleriniz neler bize yorumlarda bildirin.